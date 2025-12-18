2025 da record per HNH Hospitality

HNH Hospitality S.p.A., leader italiano indipendente nel segmento dell’hotellerie a 4 e 5 stelle, chiude l’anno fiscale al 31 ottobre 2025 con un fatturato superiore ai 121 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al 2024, a conferma della validità del modello operativo e della strategia di crescita e diversificazione.

Stabile l’EBITDA Margin che si attesta vicino al 15%, mentre l’occupazione media delle camere è cresciuta dal 77% nel 2024 al 78,4% nel 2025. In netta crescita anche il prezzo medio per camera (ADR) a 169,10 euro rispetto ai 164,7 dello scorso anno.

Un anno caratterizzato da investimenti e nuovi progetti che confermano per il posizionamento del Gruppo nel segmento dell’ospitalità di alto livello. Da un lato, la nuova fase strategica di Almar Resorts & Spa, volta a rafforzare l’identità distintiva delle tre strutture; dall’altro, le diverse operazioni di gestione alberghiera: l’ultimo annuncio riguarda la gestione del Grand Hotel Trento, iniziata lo scorso 1° dicembre, a cui si affiancano i progetti strategici in Nord Italia. A Verona, il gruppo ha assunto la gestione dell’Hotel Leon d’Oro, destinato a diventare un DoubleTree by Hilton, e ha inaugurato Homy Livia, il complesso di 23 appartamenti pensati per soggiorni prolungati in città. A Torino HNH Hospitality gestirà il 5 stelle nato dalla riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino sotto il marchio Radisson Collection. Infine, a Milano Linate il Gruppo sarà presente con DoubleTree by Hilton all’interno dell’aeroporto, rafforzando la propria presenza nelle principali città italiane e diversificando le formule di ospitalità.

“Il 2025 conferma la solidità e l’efficacia della nostra strategia. Con 19 strutture operative e quattro in apertura, siamo pienamente in linea con l’obiettivo di raggiungere 25 strutture entro il 2027. La crescita del fatturato, dell’occupazione delle camere e del prezzo medio per camera ci danno ulteriore conferma delle direzioni intraprese, con gli investimenti su Almar Resorts & Spa e i nuovi accordi di gestione che ci consentono di rafforzare la nostra presenza in nuovi centri strategici proponendo un concetto di ospitalità autentico, legato al territorio e attento all’evoluzione delle necessità esigenze dei nostri ospiti: uno sviluppo che guarda già al 2026 con l’obiettivo di superare i 140 milioni di euro di fatturato anche grazie alle operazioni di M&A sulle quali stiamo lavorando”, ha detto Luca Boccato, CEO di HNH Hospitality.