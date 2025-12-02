Anantara Palais Hansen Vienna Hotel entra in The Leading Hotels of the World

Capolavoro dell’architettura neorinascimentale progettato da uno dei più celebri architetti europei, l’Anantara Palais Hansen Vienna entra in The Leading Hotels of the World. L’hotel è la prima proprietà a Vienna a entrare in questa rinomata collezione dopo più di vent’anni, un traguardo che segna un nuovo capitolo per la storica struttura, riaffermandone il ruolo tra le migliori al mondo.

Nell’aprile 2025, in seguito al rebranding, il lussuoso hotel sulla Ringstrasse di Vienna ha presentato un ampio restyling, introducendo i tratti distintivi della firma Anantara: dalla Spa completamente rimodernata, alle camere ridisegnate, alle esperienze gastronomiche di alto livello – incluso il ristorante stellato Michelin EDVARD –, il tutto abbinando l’eleganza imperiale alla raffinatezza contemporanea.

Per Deniz Omurgonulsen, Vice President of Membership, The Leading Hotels of the World, “questo ingresso ha un valore particolare perché racconta valorizza sia la grandezza senza tempo della città, che l’evoluzione dell’ospitalità di lusso in chiave contemporanea. Dopo l’importante rebranding e la sua trasformazione, la struttura incarna l’arte e l’unicità che contraddistinguono la nostra collezione, dagli spazi e servizi wellness di livello internazionale, alla ristorazione stellata Michelin, fino al rispetto per il

patrimonio storico e per l’appartenenza a un luogo come la Ringstrasse”.

A ulteriore conferma del suo prestigio internazionale, l’Anantara Palais Hansen Vienna è stato premiato ai Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025. Nell’edizione statunitense, l’hotel si è classificato al terzo posto nella categoria Europa centrale e meridionale, mentre nell’edizione britannica al nono posto nella categoria Resto d’Europa.