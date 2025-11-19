Taormina, Atlantis Bay entra in The Leading Hotels of the World

Atlantis Bay, hotel cinque stelle di Taormina, parte della collezione VRetreats – brand di hôtellerie di VOIhotels – entra ufficialmente a far parte di The Leading Hotels of The World, una collezione di luxury hotel indipendente.

Con un impegno che dura ormai da nove anni nel fornire esperienze di viaggio straordinariamente insolite, Leading Hotels seleziona solo strutture alberghiere che soddisfino i suoi elevati standard di qualità. Il risultato è un portfolio curato di hotel uniti non da ciò che li rende uguali, ma dai dettagli che li rendono unici.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Atlantis Bay tra i membri di The Leading Hotels of the World. Il suo ingresso riflette il nostro costante impegno nel collaborare con albergatori indipendenti e di spirito libero, che donano autenticità e creatività ad ogni soggiorno. L’hotel arricchisce il nostro portfolio mediterraneo con una prospettiva squisitamente siciliana, in cui l’ospitalità si esprime attraverso il legame, la maestria artigianale e una profonda connessione con il territorio. Insieme al Mazzarò Sea Palace, sempre parte della collezione VRetreats, rafforza la presenza di LHW a Taormina e arricchiesce la nostra comunità di albergatori indipendenti, capaci di trasformare le storie locali in ricordi indelebili per i viaggiatori”, ha commentato Deniz Omurgonulsen, Vice President of Member Experience di The Leading Hotels of the World.

Con questo ingresso, la struttura si unisce a oltre 400 hotel e resort di lusso, presenti in più di 80 paesi, sancendo ancora una volta la propria appartenenza a una delle community alberghiere più prestigiose al mondo.

“Con l’ingresso dell’Atlantis Bay nella prestigiosa community di The Leading Hotels of The World, celebriamo un nuovo traguardo nel nostro cammino di crescita, volto a rafforzare la presenza di VRetreats nel mondo dell’ospitalità di lusso internazionale – sottolinea Angelo La Riccia, direttore commerciale VOIhotels SpA -. Dopo il Mazzarò Sea Palace, questa nuova affiliazione testimonia la nostra costante ricerca dell’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione con cui rendiamo ogni soggiorno un’esperienza memorabile”.

L’Atlantis Bay, unico hotel situato nei pressi della Baia delle Sirene a Taormina, si distingue per la spettacolare architettura che richiama un antico villaggio di pescatori e per la sua spiaggia privata che è un autentico angolo di paradiso. Le sue 71 camere offrono un’esperienza di autentico charme mediterraneo a cui è affiancata una proposta enogastronomica che si sviluppa in tre ambienti distintivi: dal Beach Bar per un light lunch informale, al Kori Bar per aperitivi al tramonto, fino al ristorante gourmet Nui, che reinterpreta in chiave contemporanea i sapori della tradizione mediterranea. Il benessere trova, inoltre, la sua massima espressione anche nell’area wellness Hyd’or, con percorsi rigeneranti, trattamenti personalizzati e massaggi.