Club Med, ricavi e utili in crescita in I semestre

I villaggi vacanze di Club Med hanno chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi per 1.175 milioni di euro, in crescita del 4% a tassi di cambio costanti, e un utile operativo (operating income) salito del 17% a 155 milioni.

“Il margine operativo e risultato netto ricorrente migliorano rispetto all’anno precedente, in linea con le ambizioni strategiche di crescita della società”, si legge in una nota che non riporta né il risultato netto contabile né quello ricorrente.

L’average daily rate (tariffa media giornaliera) è cresciuta del 5% a tassi di cambio costanti, a 257 euro, con un tasso medio di occupazione delle camere stabile al 70%, riflettendo la trasformazione del modello di business e la forte accelerazione delle vacanze in montagna.

“Club Med ha registrato una performance solida nel primo semestre” ha commentato il presidente di Club Med, Stéphane Maquaire, secondo cui “le prenotazioni per il resto del 2025 e per il 2026 mostrano un trend positivo, nonostante il contesto incerto, sostenuto da una forte domanda per le destinazioni di montagna e per esperienze di alto livello”.

Il tasso medio di occupazione camere resta stabile al 70%, a conferma della domanda costante per vacanze All Inclusive e della capacità dell’offerta “That’s L’Esprit Libre” di Club Med nel rispondere alle nuove aspettative dei clienti.