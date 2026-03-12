Easter Offer, la promozione pasquale di Sun Siyam

Per chi sogna una vacanza alle Maldive – prima o poi – nel 2026, prenotare entro Pasqua può trasformarsi in un’opportunità speciale. Il gruppo Sun Siyam Resorts lancia, infatti, la Easter Offer, una promozione che consente di prenotare entro il 5 aprile un soggiorno da effettuarsi in qualsiasi periodo del 2026 entro il 22 dicembre, approfittando di numerosi vantaggi esclusivi.

L’offerta è valida nei cinque resort maldiviani del gruppo – Sun Siyam Iru Fushi, Siyam World, Sun Siyam Olhuveli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Iru Veli – oltre che al Sun Siyam Pasikudah, in Sri Lanka.

La promozione include diversi benefit che variano a seconda della struttura: sconti sulle prenotazioni, transfer in idrovolante gratuito per due persone per soggiorni di almeno 7 notti (oppure gratuità e sconti per soggiorni di minimo 3 notti), trattamenti spa, upgrade di camera e una serie di esperienze pensate per arricchire la vacanza.

Tra queste, massaggi gratuiti per due adulti, floating breakfast (colazione servita direttamente nella piscina della propria villa), escursioni al tramonto per l’avvistamento dei delfini, snorkeling guidato alla scoperta della barriera corallina e sconti per Cinema by Moonlight, l’esperienza che permette di guardare il proprio film preferito direttamente sulla spiaggia.

Un ulteriore vantaggio è dedicato alle famiglie: due bambini fino a 12 anni non compiuti soggiornano gratuitamente in camera con i genitori a Siyam World, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Iru Veli, mentre la gratuità si estende fino ai 15 anni non compiuti a Sun Siyam Iru Fushi e Sun Siyam Olhuveli.

Nel frattempo, per chi trascorrerà la Pasqua alle Maldive, i resort del gruppo si preparano a celebrare la festività con programmi di intrattenimento pensati per ospiti di ogni età, tra attività per famiglie, momenti di benessere, sport e serate speciali.

Eleganza e armonia sono il filo conduttore della ‘Pasqua dell’anima’ a Sun Siyam Iru Fushi, Luxury Collection del Gruppo, che propone Salt & Spice, un programma ispirato al sale e alle spezie per celebrare la fusione tra l’essenza del mare e la vivacità della vita sull’isola. Barbecue in spiaggia e aperitivi al tramonto, cene con frutti di mare e corsi di abbinamento vino-cibo guidati dallo chef stellato Robin Pietsch… e non mancano serate musicali e laboratori creativi.

Sport e divertimento per tutta la famiglia sono invece al centro delle celebrazioni nella Lifestyle Collection di Siyam World e Sun Siyam Olhuveli. A Siyam World il tema pasquale è Il Mondo di Oz, un viaggio in una fantasia senza tempo lungo il ‘sentiero di mattoni gialli’. Gli appassionati di calcio potranno inoltre incontrare due grandi campioni: dal 2 al 4 aprile scenderà in campo Massimo Ambrosini, ex centrocampista del AC Milan e della nazionale italiana, mentre dal 5 al 10 aprile sarà la volta di Javier Saviola, ex attaccante di FC Barcelona, Real Madrid e della nazionale argentina, protagonisti di partite amichevoli con gli ospiti e di Football Camp dedicati ai più piccoli.

Atmosfere colorate e giocose caratterizzano la Pasqua di Sun Siyam Olhuveli con Candyland Coney Island, un universo di colori confetto, musica e divertimento: di giorno laboratori creativi e attività in spiaggia per famiglie, mentre la sera l’isola si anima con street food, musica dal vivo e scenografie luminose sulla laguna.

Un mix equilibrato tra evasione e relax caratterizza infine le celebrazioni nei resort della Privé Collection, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Iru Veli. Dal 1° al 7 aprile Vilu Reef si trasforma in Wonderland Easter, con laboratori creativi insieme al Coniglio Pasquale, feste sulla spiaggia, banchetti in riva al mare con spettacoli LED e momenti di benessere nella spa.

A Sun Siyam Iru Veli il tema è Magical Lagoon, con incontri di magia, DJ set, buffet tematici, serate sulla spiaggia e party in piscina con le sirene per provare il mermaiding, l’attività acquatica che permette di nuotare con una colorata monopinna proprio come una sirena.