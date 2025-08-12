I suggerimenti di Accor per una fuga urbana last minute ed economica

Con l’aumento generale dei costi di viaggio, la voce di spesa che continua a pesare di più è l’alloggio. È

quanto emerge dal City Costs Barometer 2025 del Post Office Travel Money, che ha messo a confronto le

principali destinazioni europee in base al budget richiesto per un weekend tipo. Sei città del Sud Europa offrono clima favorevole, eventi culturali e tariffe convenienti anche a settembre.

Per i viaggiatori italiani alla ricerca di una pausa low-cost prima dell’autunno, i brand economy di Accor –

ibis, ibis Styles e ibis budget – mettono a disposizione camere moderne, comfort essenziale e location

strategiche, con tariffe smart a partire da 45 euro a notte.

Ecco sei city break perfette da prenotare ora, ideali per viaggiare bene e spendere poco.

BARCELLONA

Barcellona è una destinazione ideale per chi desidera combinare relax, cultura e divertimento. Dalle giornate in spiaggia alla Barceloneta alle tapas tra i vicoli del Quartiere

Gotico, fino all’esplorazione del Parco Olimpico del 1992, la città offre esperienze per ogni gusto. Gli amanti dell’architettura possono lasciarsi affascinare dai colori del Parc Güell e dalla maestosità senza tempo della Sagrada Familia. A settembre, con temperature medie intorno ai 26°C, Barcellona si anima con La Mercè (20-24 settembre), una delle feste più sentite della città, tra concerti gratuiti, spettacoli all’aperto e fuochi d’artificio.

Dove soggiornare:

Per chi desidera soggiornare a pochi passi dalla spiaggia della Barceloneta, dal vivace Time Out

Market e dal cuore pulsante della città, ibis Styles Barcelona Bogatell è la scelta ideale. Con una

piscina all’aperto affacciata sul mare, parcheggio privato e una terrazza interna dove gustare tapas,

l’hotel rappresenta un rifugio accogliente dopo una giornata di esplorazioni. Le camere doppie standard partono da 139 € a notte per i membri ALL Accor.

un’atmosfera rilassante in stile “urban countryside”. Perfetto per le famiglie o per chi ha esigenze di

accessibilità, dispone di una splendida piscina all’aperto circondata dalla natura e di un ristorante

interno. Le camere doppie standard sono disponibili a partire da 99 € a notte per i membri ALL Accor.

MADRID

Vibrante, solare e ricca di cultura, Madrid offre esperienze memorabili anche a costo zero. Dalle passeggiate tra i viali del Parco del Retiro alle visite serali gratuite al Museo Reina Sofía, fino ai momenti di relax nelle storiche Plaza Mayor o Plaza de Oriente, la capitale spagnola è perfetta per essere scoperta a piedi. A settembre, con temperature medie intorno ai 24°C, la città si presta a esplorazioni all’aperto e appuntamenti speciali come la Madrid Fashion Week (17-21 settembre), con sfilate aperte al pubblico e biglietti a partire da 40 € per i membri ALL Accor.

Dove soggiornare:

Nel vivace quartiere Malasaña, ibis Styles Madrid Maravillas si distingue per la sua atmosfera

ispirata al mondo del teatro e la posizione centrale, ideale per vivere la città anche di sera. Un’ottima

scelta per chi cerca comfort e carattere, con camere doppie standard a partire da 72 € a notte per i

membri ALL Accor.

Per chi preferisce alloggiare vicino all’aeroporto, ibis Madrid Barajas Airport offre una posizione

strategica e camere doppie a partire da 111 € a notte per i membri ALL Accor.

essenziali ma confortevoli a partire da 45 € a notte per i membri ALL Accor, con un accesso comodo

sia al centro che all’aeroporto.

LISBONA

Affascinante e accessibile, Lisbona si conferma tra le destinazioni più convenienti dell’Europa occidentale.

Classificata al quinto posto nel City Costs Barometer 2025, la capitale portoghese offre un mix perfetto di storia, vivacità e relax, anche con un budget contenuto. Tra le esperienze gratuite da non perdere: una passeggiata tra le stradine colorate dell’Alfama, una sosta panoramica al Miradouro da Senhora do Monte o una visita al Monastero dos Jerónimos (gratuito la domenica mattina). Con temperature medie intorno ai 26°C, settembre è ideale per cenare all’aperto o trascorrere qualche ora sulle spiagge nei dintorni. Di sera, la città si anima con una vita notturna ricca di locali e atmosfere suggestive.

Dove soggiornare:

A soli tre minuti dal centro storico, ibis Lisboa Liberdade è una soluzione pratica e centrale per

esplorare la città in libertà. Le camere doppie standard partono da 105 € a notte per i membri ALL

Accor.

esplorare la città in libertà. Le camere doppie standard partono da 105 € a notte per i membri ALL Accor. Chi preferisce alloggiare nella zona più moderna, vicino al lungofiume, può scegliere ibis Lisboa

Parque Das Naçoes, a pochi passi dall’Esplanada Dom Carlos, da numerosi ristoranti e dall’Oceanário. Le camere doppie standard sono disponibili da 89 € a notte per i membri ALL Accor.

PORTO

Porto è una delle mete più interessanti per chi cerca una vacanza accessibile senza rinunciare al fascino autentico di una città storica. Secondo i dati del City Costs Barometer 2025, i costi medi per un soggiorno a Porto sono scesi del 15,5% rispetto al 2024, rendendola una scelta perfetta per i viaggiatori attenti al budget. La città offre numerose attrazioni gratuite: dalle passeggiate lungo la Ribeira ai panorami dal ponte Dom Luís I, fino alla bellezza architettonica della stazione di São Bento. A settembre, con temperature intorno ai 23°C, Porto si visita piacevolmente a piedi e accoglie eventi culturali come il Porto Blue Jazz Festival, il Vinho Verde Wine Fest e la Fiera del Libro, in programma dal 26 agosto all’11 settembre.

Dove soggiornare:

Situato in un edificio storico ristrutturato, a pochi metri dal celebre Mercado do Bolhão, ibis Porto

Centro Bohlao è una base strategica per esplorare la città. Le principali attrazioni sono tutte

raggiungibili a piedi. Le camere doppie standard partono da 96 € a notte per i membri ALL Accor.

SIVIGLIA

Con oltre 300 giorni di sole all’anno, Siviglia è una delle città più luminose d’Europa – e una delle più affascinanti da visitare tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. A settembre, le temperature si attestano intorno ai 28°C, trasformando l’afa estiva in giornate calde e piacevoli, perfette per esplorare la città a piedi. Tra le esperienze gratuite da non perdere: i vicoli fioriti del Barrio Santa Cruz,

la scenografica Plaza de España e i tramonti mozzafiato dalle Setas de Sevilla. In questo periodo si tiene anche la Bienal de Flamenco, una delle più importanti rassegne mondiali dedicate a quest’arte, con eventi e spettacoli diffusi in tutta la città.

Dove soggiornare:

Nel cuore di Siviglia, ibis Styles Sevilla City Santa Justa unisce design e atmosfera rilassata con una piscina panoramica sul rooftop, un food truck e un patio punteggiato di alberi d’arancio. Le camere doppie standard partono da 65 € a notte per i membri ALL Accor.

VALENCIA

Valencia è una perla nascosta del Mediterraneo, dove città, mare e natura si fondono in un equilibrio ideale. Le spiagge sono a pochi minuti dal centro, il paesaggio urbano è ricco di scorci moderni e storici, e i Giardini del Turia attraversano la città come un’oasi verde inaspettata. A settembre, le giornate sono calde ma piacevoli (temperature medie di 27°C), perfette per scoprire le bellezze locali o per concedersi una pausa gastronomica al Mercado Central o alla Tapas Fair, che celebra i sapori tipici della regione.

Dove soggiornare: