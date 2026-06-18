La Giornata Mondiale del Picnic si celebra tra Venezia e Umbria

In occasione della Giornata Mondiale del Picnic, che si celebra il 18 giugno, The Hospitality Experience propone due esperienze esclusive nei suoi hotel simbolo: il Londra Palace Venezia e il Borgo dei Conti Resort in Umbria.

Al Londra Palace Venezia, gli ospiti possono vivere un picnic sulla storica Terrazza Altana, una delle più alte della città, con vista sul Bacino di San Marco, l’Isola di San Giorgio e i tetti della Serenissima. L’esperienza include specialità della tradizione veneziana accompagnate da champagne o vini selezionati, in un’atmosfera suggestiva al tramonto.

Al Borgo dei Conti Resort, invece, il picnic si trasforma in un’immersione nella natura. Circondato da 16 ettari di parco e bosco privato, il resort offre degustazioni di focacce artigianali, salumi umbri e vini del territorio tra ulivi secolari e sentieri nel verde. Disponibile dalle 12 alle 19, l’esperienza è pensata per piccoli gruppi e valorizza il contatto con il paesaggio e le proprietà bioenergetiche degli alberi della tenuta.