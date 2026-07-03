Minor Hotels porta il brand NH per la prima volta in Medio Oriente

Minor Hotels ha siglato un accordo di gestione immobiliare per l’apertura dell’NH Riyadh Prime Square Hotel. L’operazione, la cui inaugurazione sul mercato ricettivo è pianificata per l’anno 2030, segna il debutto assoluto del marchio NH Hotels & Resorts nell’area del Medio Oriente, posizionandosi nel segmento upscale urbano della capitale dell’Arabia Saudita.

La struttura, sviluppata dalla società immobiliare saudita Heyazah Real Estate Development, disporrà di una capacità ricettiva di 121 chiavi ripartite tra camere e suite (80 King Room, 25 Deluxe King Room e 16 NH Suite). L’hotel sorgerà all’interno di Prime Square, un nuovo distretto polifunzionale a uso misto situato nel quartiere direzionale King Fahad, lungo King Abdullah Road. Sotto il profilo dei servizi ancillari dedicati al turismo d’affari e al segmento leisure, il complesso integrerà due ristoranti, un’area rooftop con lounge e pool bar, un centro fitness, un’area benessere, oltre a un business centre e sale meeting attrezzate per la clientela MICE. Il posizionamento logistico beneficerà inoltre della connettività con le stazioni della metropolitana cittadina Al Wurud e STC, garantendo collegamenti rapidi con i poli finanziari della capitale.

L’accordo strategico si inserisce nella cornice dei flussi di investimento attivati dalla Vision 2030 del governo saudita per potenziare l’economia turistica domestica e internazionale. Sull’ingresso del brand nella regione è intervenuto Amir Golbarg, Chief Operating Officer di Minor Hotels Middle East & Africa, sottolineando la reattività del mercato: “L’Arabia Saudita rappresenta oggi uno dei mercati dell’ospitalità più dinamici e promettenti al mondo, grazie alla forte crescita economica, all’aumento dei flussi turistici e agli ambiziosi piani di sviluppo nazionale. NH Riyadh Prime Square Hotel porterà l’affidabilità e la qualità dell’ospitalità del brand in una delle città più dinamiche della regione”.

A integrazione delle prospettive di sviluppo immobiliare e urbanistico, Adel Ahmed Al-Saif, Chief Executive Officer di Heyazah Real Estate Development, ha evidenziato il valore del progetto integrato: “Questo accordo riflette il nostro impegno nello sviluppo di destinazioni capaci di coniugare una posizione strategica, qualità progettuale e valore nel lungo periodo. Grazie alla combinazione di ospitalità, uffici, retail e servizi lifestyle, Prime Square contribuirà concretamente all’evoluzione urbana di Riyadh e alla crescita della sua economia turistica”.