Rocco Forte Hotel lancia il Room Service Musicale nelle sue Signature Suite

Rocco Forte Hotels lancia il Musical Room Service, esperienza inedita riservata agli ospiti delle Signature Suite negli indirizzi internazionali del Gruppo, che combina arte culinaria e musicale con il privilegio di poterle fruire direttamente nelle proprie stanze in totale privacy. In collaborazione con teatri scenici e d’opera, musicisti e istituzioni locali, le iconiche strutture del marchio presenti nei principali centri città europei offrono performance private da ordinare insieme al menu del servizio in camera.

Ogni hotel ha curato un programma di intrattenimento ad hoc che trasforma colazione, pranzo o cena in un momento indimenticabile – perfetto per una sorpresa romantica, un regalo per un appassionato o semplicemente la colonna sonora preferita per accompagnare un pasto.

Ecco così che la Blaton Suite dell’Hotel Amigo a Bruxelles diventa l’ambientazione ideale per un dinamico spettacolo jazz da godersi con gli amici. Una serata a base di blues e ritmo – come qui amava trascorrerle anche Serge Gainsbourg – accompagnata da ottimi drink e una cena preparata al rinomato ristorante BoCConi dell’albergo. A Roma, la terrazza della Picasso Suite all’Hotel de Russie crea lo scenario per una cena romana indimenticabile grazie a una serenata cantata da un soprano sulle note di una chitarra, impreziosita dalle creazioni gastronomiche di Fulvio Pierangelini; mentre il maestro musicale dell’Hotel de la Ville seleziona il meglio dalla tradizione musicale della Capitale per assecondare le preferenze degli ospiti, mentre si godono una cena con vista sullo skyline della Città Eterna dalla terrazza privata della propria suite.

Le cornamuse della compagnia di intrattenimento Reel Time assicurano un’immersione culturale completa fra masterclass musicale e la migliore cucina scozzese per chi soggiorna nella Glamis Suite di The Balmoral; mentre gli ospiti della Presidential Suite all’Hotel Savoy vengono conquistati da celebri arie d’opera eseguite magistralmente dal giovane tenore Gonzalo Godoy Sepulveda sullo sfondo impagabile della Cupola di Brunelleschi e il Campanile di Giotto. Al Brown’s Hotel di Londra le possibilità sono infinite grazie alla consulenza personalizzata di Sandy Burnett, l’esperto musicale dell’hotel a disposizione per consigliare l’accompagnamento ideale per il menu d’elezione proposto in room service dal ristorante Charlie’s.

I talenti emergenti della scuola della Berlin State Opera, posta immediatamente di fronte all’Hotel de Rome, sorprendono gli ospiti con performance live abbinate ai piatti proposti da Fulvio Pierangelini al ristorante CHIARO; mentre quelli dell’Università di Musica e Teatro di Monaco offrono performance variegate in base alle preferenze individuali – dal pianoforte alle percussioni – negli intimi spazi della Monforte Royal Suite a The Charles Hotel.

Infine, a Palermo, l’iconico Teatro Massimo propone un tuffo nella tradizione con un’autentica serenata siciliana organizzata nelle raffinate suite di Villa Igiea.

Tariffe per il Musical Room Service con soggiorno in Suite a partire da 2.000 euro. Prenotazione anticipata obbligatoria e soggetta a disponibilità.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www.roccofortehotels.com/our-forte/musical-suites/