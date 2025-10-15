Rocco Forte Hotels: 5 nuovi incarichi tra Italia, Germania e Belgio

Rocco Forte Hotels annuncia la nomina di quattro nuovi General Manager in alcune delle strutture internazionali del Gruppo e di un Managing Director per il Nord Italia che guiderà l’ormai prossima apertura di The Carlton Milano.

Dopo aver svolto un ruolo chiave nella crescita di Rocco Forte Hotels in Italia come Regional Sales and Marketing Director, Anna Gricini assume la posizione di General Manager dell’Hotel de la Ville di Roma a partire dal 1° novembre 2025.

Con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore dell’ospitalità di lusso, Maximilian Von Reden assume la carica di General Manager dell’Hotel Amigo dal 3 novembre, portando con sé una profonda competenza gestionale e operativa presso l’iconica proprietà di Bruxelles.

Matteo Gentile assumerà l’incarico di Direttore Generale dell’Hotel Savoy a Firenze a partire dal 3 novembre, portando con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità.

Attualmente alla guida delle operazioni presso Lungarno Collection, Gentile ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali in destinazioni iconiche nel corso della sua carriera, tra cui The Beverly Hilton e il Waldorf Astoria Beverly Hills, oltre a diverse proprietà Four Seasons in Europa, Stati Uniti e Asia.

Con una lunga esperienza a livello internazionale, e più recentemente come Direttore dell’Hotel de Rome a Berlino, Ulrich Schwer assume l’incarico di General Manager di The Charles Hotel portando con sé competenza e passione per il servizio d’eccellenza in uno degli hotel di lusso più prestigiosi della città.

Francesco Roccato, nominato Managing Director per il Nord Italia, guiderà anche la nuova proprietà in arrivo del brand: The Carlton Milano. Roccato vanta oltre sette anni di esperienza all’interno del Gruppo, dove ha ricoperto il ruolo di Cluster General Manager Northern Italy e General Manager dell’Hotel de la Ville e delle Rocco Forte House a Roma. La sua consolidata esperienza sarà determinante per il successo del lancio di The Carlton Milano, previsto per il 6 novembre.