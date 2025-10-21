Club del Sole cerca di 850 figure: selezioni al via

Club del Sole lancia un importante piano di recruiting con l’obiettivo di inserire 850 nuove figure professionali nelle proprie strutture.

La selezione è aperta sia a professionisti del settore turistico-alberghiero sia a giovani diplomati e neolaureati, in particolare provenienti dagli istituti alberghieri: il gruppo offre contratti stagionali, con possibili opportunità anche durante i mesi invernali, programmi di formazione e sviluppo professionale, prospettive di stabilizzazione e formule contrattuali che includono l’alloggio per la stagione.

I prossimi appuntamenti sono:

TFP Summit Firenze – 4 novembre 2025, Grand Hotel Baglioni (Piazza dell’Unità Italiana, 6): la tappa fiorentina della job fair che riunisce aziende e professionisti del turismo e dell’ospitalità.

Info e registrazione gratuita qui .

Info e registrazione gratuita . Recruiting Day Lucca – 12 novembre 2025, Fondazione Campus: una giornata dedicata a formazione e recruiting che crea connessioni tra studenti, professionisti e imprese del turismo.

IULM for Job | Meet your Talent – 17 novembre 202: l’Università IULM organizzerà un Career Day con l’obiettivo di favorire l’incontro tra studenti e laureati IULM e il mondo delle Imprese. L’evento si svolgerà online sulla piattaforma AlmaLaurea e coinvolgerà studenti e laureati dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale e i Master Universitari delle tre Facoltà dell’università: Comunicazione; Arti, Moda e Turismo; Interpretariato e Traduzione.

Nel 2026, inoltre, sono previste due giornate di Recruiting interne organizzate da Club del Sole, con date ancora in fase di definizione.