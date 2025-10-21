Club del Sole cerca di 850 figure: selezioni al via

21 Ottobre 2025, 12:37

Club del Sole lancia un importante piano di recruiting con l’obiettivo di inserire 850 nuove figure professionali nelle proprie strutture.

La selezione è aperta sia a professionisti del settore turistico-alberghiero sia a giovani diplomati e neolaureati, in particolare provenienti dagli istituti alberghieri: il gruppo offre contratti stagionali, con possibili opportunità anche durante i mesi invernali, programmi di formazione e sviluppo professionale, prospettive di stabilizzazione e formule contrattuali che includono l’alloggio per la stagione.

I prossimi appuntamenti sono:

  • TFP Summit Firenze – 4 novembre 2025, Grand Hotel Baglioni (Piazza dell’Unità Italiana, 6): la tappa fiorentina della job fair che riunisce aziende e professionisti del turismo e dell’ospitalità.
    Info e registrazione gratuita qui.
  • Recruiting Day Lucca – 12 novembre 2025, Fondazione Campus: una giornata dedicata a formazione e recruiting che crea connessioni tra studenti, professionisti e imprese del turismo.
  • IULM for Job | Meet your Talent – 17 novembre 202: l’Università IULM organizzerà un Career Day con l’obiettivo di favorire l’incontro tra studenti e laureati IULM e il mondo delle Imprese. L’evento si svolgerà online sulla piattaforma AlmaLaurea e coinvolgerà studenti e laureati dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale e i Master Universitari delle tre Facoltà dell’università: Comunicazione; Arti, Moda e Turismo; Interpretariato e Traduzione.

Nel 2026, inoltre, sono previste due giornate di Recruiting interne organizzate da Club del Sole, con date ancora in fase di definizione.

club del soleIULM for JobRecruiting Day LuccaTFP Summit Firenze annunci lavoro
