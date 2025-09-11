Club del Sole Dog Week 2025: torna l’evento per gli amici a quattro zampe

Dopo il grande successo dell’edizione 2024, torna a settembre la Dog Week firmata Club del Sole, un appuntamento sempre più amato da famiglie e pet lovers.

Con il clima più mite e il ritmo rilassato del mese settembrino, cresce la voglia di concedersi qualche giorno di relax al mare o al lago, senza rinunciare alla compagnia del proprio cane. Club del Sole rilancia l’iniziativa della Dog Week, organizzata in partnership con Dog-In Dog-Out, in cinque delle sue strutture tra Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Lago di Garda.

Club del Sole è da sempre attento al benessere degli animali anche in vacanza: “In tutti i nostri Villaggi, i cani sono accolti come veri membri della famiglia, ospiti con specifiche esigenze da soddisfare: trovano spazi dedicati, servizi su misura e la libertà di condividere tutto il giorno momenti preziosi in ambienti naturali e curati, insieme alla propria famiglia” ha dichiarato Rosella Giondi, Responsabile Formazione Club del Sole e Referente del progetto Family Dog Friendly.

Ad aprire questa edizione, dall’8 al 14 settembre, sono le strutture Spina Family Collection, immersa nella natura del Parco del Delta del Po, e La Risacca Family Collection, affacciata sul mare delle Marche. Seguiranno dal 15 al 21 settembre Orbetello Family Collection, villaggio in Toscana incastonato tra il mare dell’Argentario e la laguna di Orbetello; il Romagna Family Resort, a Riccione, che include servizi e strutture esclusive tra cui Lodge di design, area padel e 2 parchi acquatici; e l’esclusivo resort del Gruppo adagiato sulle rive del Lago di Garda, il Desenzano Boutique Resort.

Oltre ad essere strutture pensate per gli amici a quattro zampe, propongono una ricca gamma di attività guidate da istruttori qualificati e professionisti cinofili. In occasione della Dog Week, il programma si arricchisce ulteriormente:

attività sportive e di benessere (Agility Dog, Dog Balance Fit, Dog Yoga, Dog SUP e nuoto per cani);

percorsi educativi e di gioco (Rally Obedience, Clicker Training e Problem Solving per stimolare le capacità cognitive del cane);

esperienze sensoriali e olfattive (Nosework e giochi di ricerca per sviluppare l’olfatto e l’intelligenza del cane).

Incontri con esperti (workshop e consulenze con istruttori cinofili ed educatori).

Grande attesa per il weekend del 20 e 21 settembre al Desenzano Boutique Resort. L’appuntamento si inserisce nel cuore della Dog Week completando il programma con esperienze speciali, tra cui:

Mini-olimpiadi e caccia al tesoro a sei zampe

Sfilate sul pontile in mezzo al lago

Aperitivi nell’area relax del Villaggio, con cocktail speciali per i padroni e sfiziosità studiate apposta per gli amici a quattro zampe

Incontri e talk con pet influencer, educatori cinofili ed esperti del settore

Set fotografici, gadget, stand tematici e attività per tutta la famiglia

L’evento prevede l’ingresso a pagamento pari a 10€ a persona (comprensivo della partecipazione ai giochi e alle attività cinofile in programma). Supplemento servizio spiaggia 20€ (ombrellone con 2 lettini).

Per info e prenotazioni scrivere una mail a info@onlyforpetlovers.it