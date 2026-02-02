Boom delle recensioni nei viaggi: +71% a gennaio e +63% a luglio

Aspettando la Bit, in programma dal 10 al 12 febbraio a Milano, Trustpilot ha analizzato le recensioni presenti sulla piattaforma nella categoria Viaggi e vacanze per osservare l’andamento del settore e comprendere come i viaggiatori raccontano oggi le proprie esperienze.

Recensioni e stagionalità: l’esperienza diventa condivisione

L’analisi dei dati evidenzia una chiara stagionalità nel numero di recensioni, osservata attraverso un confronto mese su mese, con picchi che coincidono con i principali periodi di viaggio. Il valore più alto si registra a gennaio 2025 (+71%), mese che riflette il racconto delle esperienze legate alle vacanze invernali e al periodo post-Natale.

Segue un trend estivo positivo, con un picco concentrato nel mese di luglio (+63%), in concomitanza con l’alta stagione delle vacanze estive, seguito da agosto (+30%), che mantiene livelli elevati di attività pur con un’intensità inferiore. Questa dinamica conferma come le recensioni siano sempre più parte integrante dell’esperienza di viaggio: non solo uno strumento di scelta, ma anche un momento di valutazione e condivisione una volta rientrati.

A rafforzare il quadro, a maggio 2025 si registra un aumento del 27% delle aziende del settore viaggi recensite rispetto al mese precedente, un periodo chiave in cui molti consumatori pianificano e prenotano le vacanze estive.

Qualità e servizio: punto forte del settore

Dal punto di vista qualitativo, la distribuzione delle valutazioni conferma una soddisfazione complessivamente elevata nel settore viaggi: nel periodo analizzato, in media il 74% delle recensioni ha attribuito 5 stelle. Un risultato che riflette l’impegno delle aziende del settore nell’ascoltare attivamente i feedback dei consumatori e nel migliorare costantemente i propri servizi in risposta alle esigenze dei viaggiatori.

A supporto di questo dato, il sentiment positivo si attesta al 78%, in linea con il 77% registrato nel 2024, confermando una stabilità qualitativa del settore nel tempo.

Analizzando invece le parole più ricorrenti nelle recensioni del settore, emergono servizio clienti (13%) e processo di prenotazione (13%): l’esperienza di viaggio non è legata solo alla destinazione finale, ma soprattutto alla qualità delle interazioni prima, durante e dopo la prenotazione.