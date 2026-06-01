Santaddeo, nuova piattaforma di revenue management ‘anti-impossibile’

Dall’esperienza ventennale sul campo di 4 Bid nel settore della consulenza alberghiera, nasce Santaddeo, una piattaforma di revenue intelligence tutta italiana progettata per supportare hotel, resort e consulenti nella definizione di strategie tariffarie consapevoli e dinamiche. Il nome, ispirato al protettore delle imprese impossibili, riflette la missione del software: semplificare la sfida quotidiana dell’individuazione del miglior prezzo di vendita, trasformando una mole complessa di dati in indicazioni operative chiare.

A differenza di algoritmi rigidi e standardizzati, Santaddeo si propone come uno strumento flessibile che non sostituisce il professionista, ma ne potenzia le capacità decisionali. Il sistema permette infatti di personalizzare e pesare le variabili strategiche ritenute più rilevanti per ogni singola struttura, come l’occupazione, l’andamento della domanda, la stagionalità, i competitor e persino il meteo. Filippo Mancini, fondatore di 4 Bid, sottolinea come la piattaforma sia l’evoluzione digitale di un metodo già testato con successo, capace di adattarsi alle dinamiche uniche di ogni hotel indipendente o boutique resort.

Tra le funzionalità principali, il software offre il monitoraggio delle performance commerciali, la lettura dei dati PMS e l’individuazione di opportunità di ricavo o anomalie tariffarie. Per abbattere le barriere d’ingresso e venire incontro agli albergatori più prudenti, Santaddeo introduce inoltre un innovativo modello a commissione che azzera il rischio economico iniziale, legando il costo del servizio ai risultati effettivamente generati sul campo.