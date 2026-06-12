Annullamento viaggi, Borghini e Cossa: serve nuovo paradigma assicurativo

L’ordinanza n. 17136/2026 della Corte di Cassazione, che ha riportato al centro dell’attenzione il tema dei rimborsi ai viaggiatori impossibilitati a partire per motivi gravi e imprevedibili, apre nuove riflessioni per il comparto turistico e assicurativo.

Secondo Michele Cossa, socio e amministratore delegato di Borghini e Cossa, il settore deve sviluppare strumenti più moderni e adeguati ai nuovi equilibri della filiera turistica. “Le conseguenze economiche della cancellazione del viaggio non possono sempre ricadere sul viaggiatore – spiega Cossa – ed è necessario avviare un confronto con le compagnie per creare coperture assicurative più coerenti con questo scenario”.

La pronuncia richiama un principio già affermato dalla giurisprudenza nazionale ed europea: quando la mancata partenza dipende da eventi gravi, imprevedibili e non imputabili al cliente, tali da compromettere la finalità turistica del viaggio, il consumatore può ottenere la risoluzione del contratto e il rimborso delle somme versate senza penali.

Cossa sottolinea però che le polizze annullamento restano uno strumento fondamentale. Non tutti gli annullamenti, infatti, danno diritto al rimborso: se la rinuncia dipende da una scelta del viaggiatore o da circostanze non sufficientemente gravi e imprevedibili, continuano ad applicarsi le penali previste dal contratto.

Il broker ricorda inoltre che il Codice del Turismo impone agli operatori di informare i clienti sulla possibilità di stipulare coperture per le spese di recesso. Nei casi più controversi, la presenza di una polizza può agevolare la gestione delle contestazioni evitando il ricorso alle vie giudiziarie.

Resta però aperta la questione dell’equilibrio economico lungo la filiera. Se da un lato il tour operator può essere costretto a rimborsare il cliente senza applicare penali, dall’altro continua spesso a sostenere costi e penali richiesti dai fornitori. Uno squilibrio che, secondo Borghini e Cossa, richiede nuove soluzioni assicurative capaci di tutelare gli operatori e accompagnare l’evoluzione del mercato turistico.