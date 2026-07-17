Voli Sardegna: aiuti ai residenti, rimborsi al 40% su libero mercato

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato l’aggiornamento dei criteri per l’accesso agli aiuti a carattere sociale destinati ai residenti che viaggiano in aereo da e per l’isola. La nuova delibera, attiva per tutti i voli effettuati a partire dal 1° luglio 2026, amplia sensibilmente la platea dei beneficiari e l’entità del sostegno economico. La soglia minima di spesa per richiedere il rimborso scende infatti da 100 a 80 euro per singola tratta, mentre la percentuale di rimborso sale dal 25% al 40% del costo del biglietto, con un tetto massimo di contributo annuo fissato a 1.500 euro per ciascun passeggero.

La misura si applica a tutti i collegamenti aerei operati in regime di libero mercato (sono quindi escluse le rotte già coperte dalla continuità territoriale) e viene estesa anche ai voli che prevedono uno scalo intermedio, a patto che la sosta non superi le 24 ore. La gestione delle domande e l’erogazione dei rimborsi continueranno a essere coordinate dai singoli Comuni sardi attraverso il portale telematico regionale SardegnaTrasporti, che verrà progressivamente aggiornato per recepire le nuove disposizioni.

“Con questa delibera compiamo un ulteriore passo avanti nel rendere il diritto alla mobilità sempre più concreto per i cittadini sardi. Abbiamo scelto di abbassare la soglia minima di accesso e di aumentare sensibilmente la percentuale di rimborso perché vogliamo che un numero sempre maggiore di residenti possa beneficiare di questa misura. Ridurre il costo dei collegamenti aerei significa ridurre uno degli svantaggi più pesanti dell’insularità. Stiamo costruendo un sistema che affianca alla continuità territoriale anche strumenti complementari capaci di offrire maggiori opportunità di viaggio sul libero mercato, ampliando concretamente le possibilità di collegamento della Sardegna con il resto d’Italia e dell’Europa”, ha detto Barbara Manca, Assessora regionale dei Trasporti.