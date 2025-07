Viaggiare in sicurezza con Fido e Micio

Secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different, sono più di 7 milioni le persone in partenza per le vacanze che hanno deciso di portare con sé il proprio amico a quattro zampe.

Partire con il proprio animale domestico a volte può destare delle preoccupazioni: il 41,6% dei proprietari, ha paura di perdere l’animale; il secondo timore più diffuso è che il proprio amico stia male durante il viaggio, preoccupazione condivisa dal 38,8% dei padroni. Per il 30,9% dei proprietari c’è anche la paura che l’animale non si ambienti ai nuovi spazi.

Altre preoccupazioni molto diffuse tra i padroni di almeno un amico a 4 zampe sono quella che, in caso di necessità, non ci sia una struttura veterinaria vicina (26,6%), quella che l’animale si ammali/infortuni una volta giunti a destinazione (17,8%) e quella che faccia danni alla struttura che li ospita (13,9%).

La maggior parte delle preoccupazioni sopra citate possono diventare facilmente pensieri lontani se si sottoscrive un’assicurazione dedicata agli animali. “Quando si viaggia i potenziali pericoli per i nostri animali si moltiplicano e, proprio per questo, avere un’assicurazione può fare la differenza per tutelare non solo loro, ma anche noi”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it.

Oltre alla copertura Rc contro eventuali danni arrecati a terzi e al rimborso delle spese in caso di malattia o infortunio, ci sono prodotti che mettono a disposizione servizi specificamente pensati per le vacanze, come ad esempio una centrale operativa specializzata nell’organizzazione di viaggi a misura di “cane e gatto”, con un supporto che va dalla ricerca della struttura ricettiva più adatta, fino alla spiaggia o ai ristoranti pet friendly.

Come detto, la paura più diffusa quando si viaggia con un animale al seguito è quella di perderlo: alcune polizze sostengono i costi necessari a cercare l’animale disperso, altre mettono a disposizione una linea telefonica dedicata per la raccolta delle segnalazioni di avvistamento.

Dato che il 10,4% dei proprietari è preoccupato che il proprio animale domestico si possa far male durante un sinistro stradale, è bene sapere che, nel caso in cui l’incidente sia con colpa, l’amico a 4 zampe non è tutelato dalla polizza Rc auto del proprietario. Per ovviare al problema, alcune compagnie assicurative offrono una garanzia opzionale che tutela l’animale ma queste coperture sono valide solo se l’animale è trasportato secondo le norme del Codice della Strada e quindi, ad esempio, non sulle gambe o lasciato libero nell’abitacolo.

Cosa fare, invece, se si avvera il timore che l’animale stia male mentre si è lontani da casa? In questo caso le coperture assicurative offrono ai proprietari un aiuto a distanza, ad esempio tramite assistenza e consulenza veterinaria telefonica o, anche, segnalando i centri veterinari e le cliniche specializzate più vicini al luogo delle vacanze.

In alcuni casi la compagnia, oltre al rimborso per eventuali spese sostenute per esami, cure ed interventi chirurgici, arrivano anche a consegnare a domicilio i medicinali necessari e a rimborsare i costi extra di alloggio sostenuti qualora il proprietario dovesse prolungare la permanenza a causa dello stato di salute dell’animale.