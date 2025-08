Carte elettroniche: un vademecum per usarle in vacanza evitando frodi

Durante i mesi estivi aumenta l’uso di carte di credito, debito e prepagate e, di pari passo, il rischio frodi. Fenomeno tutt’altro che remoto se si considera che, secondo l’indagine commissionata da Facile.it a mUp

Research, lo scorso anno circa 2,9 milioni di italiani hanno subito una truffa o un tentativo di frode legata

alla propria carta elettronica di pagamento.

Per non cadere in trappola e usare al meglio questi strumenti, senza incorrere in commissioni salatissime o imprevisti che potrebbero rovinare la vacanza, Facile.it ha creato un breve vademecum con 10 regole

d’oro; ecco cosa fare prima, durante e dopo il viaggio per evitare brutte sorprese.

Cosa fare prima di partire