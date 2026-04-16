ADVUnite: false le tariffe a 250 euro per Maldive e Seychelles

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Cesare Foá, presidente Advunite, che esprime stupore e preoccupazione in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti di Assoutenti.

“È inaccettabile che vengano diffuse notizie riguardanti tariffe aeree per destinazioni come Seychelles e Maldive a partire da 250 euro, senza che alcuna compagnia aerea abbia smentito la validità per gli scali italiani. Le verifiche effettuate dalle agenzie di viaggio sui portali professionali confermano che tali tariffe, alle condizioni pubblicizzate, semplicemente non esistono. Ci chiediamo come sia possibile che un’associazione di categoria rilasci dichiarazioni così distanti dalla realtà del mercato. Questo tipo di comunicazione non solo è fuorviante per il consumatore, ma genera gravissimi danni operativi e d’immagine per gli agenti di viaggio e i Tour Operator, già impegnati in un mercato complesso. Le dichiarazioni in questione palesano, inoltre, una pericolosa confusione tra i ruoli della filiera, che riteniamo doveroso ribadire:

Agenzie di Viaggio: Interfaccia diretta con il cliente finale, specializzate nella consulenza e nella vendita di servizi, inclusa la biglietteria aerea.

Tour Operator: Organizzatori che creano pacchetti turistici integrati vendendoli alle agenzie, e che solitamente non trattano la sola biglietteria ‘secca’.

Confondere queste figure significa ignorare le dinamiche fondamentali del nostro settore.

Ci domandiamo perché notizie simili, palesemente finalizzate a ottenere visibilità mediatica, non vengano smentite con fermezza dagli attori coinvolti. Un “prezzo civetta” che magari si riferisce a un volo di sola andata o a itinerari della durata di tre giorni non può essere presentato come una tariffa standard”.