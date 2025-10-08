Aiav nomina Fiorini come nuovo DG

AIAV – Associazione Italiana Agenti di Viaggio, parte di CNA Turismo e Commercio, annuncia ufficialmente la nomina di Daniele Fiorini a Direttore Generale. Il manager, che si è già insediato negli uffici di Roma, avrà un ruolo strategico di coordinamento tra le diverse aree di riferimento dell’Associazione e la sede di Torino, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di AIAV nel panorama associativo nazionale. Sarà il punto di riferimento per la presidenza, l’ufficio legale e tutti i servizi operativi di assistenza agli associati. Una funzione di regia che punta a rendere sempre più efficienti e incisive le attività di AIAV, che già oggi è l’associazione di categoria con il maggior numero di agenzie iscritte, oltre 2.500.

“Con l’arrivo di Fiorini – afferma Fulvio Avataneo, Presidente AIAV – rafforziamo ulteriormente la nostra squadra per essere ancora più efficienti nella nostra missione, che è essere accanto agli agenti di viaggio in ogni fase del loro lavoro. In un momento segnato da normative complesse, tensioni geopolitiche e instabilità di mercato, poter aggiungere nuove competenze e know-how è fondamentale. La sua esperienza sarà decisiva per affrontare le sfide che ci attendono e per moltiplicare le opportunità a disposizione degli associati”.

Laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Economia e Management del Turismo alla Sapienza di Roma, Daniele Fiorini vanta un background solido e trasversale che unisce l’esperienza associativa a quella aziendale. Dopo i primi incarichi in Confcommercio, ha guidato Fiavet come Segretario Generale per dieci anni, collaborando con tre presidenze e affermandosi come figura di riferimento nazionale, grazie alla capacità di rafforzare la rappresentanza istituzionale, coordinare con efficacia le strutture operative e consolidare relazioni strategiche con il territorio e con il network delle agenzie di viaggio. A questo percorso si è aggiunta l’esperienza manageriale alla guida di M-Facility S.p.A., dove, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha ideato e portato al successo STS, innovativo sistema di pagamento basato su bonifici bancari istantanei a costo zero, già ampiamente diffuso nelle agenzie di viaggio e adottato da player di riferimento del mondo dei trasporti, come Trenitalia. La combinazione di competenze istituzionali e visione manageriale, rafforzata da una profonda conoscenza del settore, rende oggi Fiorini una figura capace di coniugare rappresentanza e innovazione, dando continuità al dialogo con le istituzioni e, al tempo stesso, introducendo strumenti e soluzioni concrete a sostegno della competitività delle agenzie.

“Accolgo con entusiasmo e orgoglio questa nomina – commenta Daniele Fiorini – Conosco bene la realtà delle agenzie di viaggio, i punti di forza e le difficoltà che devono affrontare quotidianamente. Condivido pienamente la visione di AIAV e credo che insieme potremo sviluppare progetti concreti e utili per la categoria. Metto a disposizione la mia esperienza e la mia passione, certo che il percorso che ci attende sarà di grande soddisfazione per tutti”.