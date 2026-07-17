Caputi: contratti di filiera e regole più semplici per il turismo 4.0

“La sfida per il turismo italiano nei prossimi anni è trasformare un periodo positivo, anche per situazioni geopolitiche mondiali, in una crescita strutturale. L’Italia parte da una posizione di forza”. Lo afferma, in un’intervista a Il Sole 24 Ore, Massimo Caputi, presidente di Federturismo Confindustria.

“Oggi – aggiunge – l’Italia è una delle destinazioni più attrattive del mondo, beneficia di una domanda internazionale molto dinamica, dispone di un patrimonio culturale e paesaggistico unico e sta consolidando la propria leadership nel Mediterraneo”.

“Il turismo italiano – prosegue Caputi – non deve limitarsi a gestire una domanda crescente. Deve guidarla, orientarla e trasformarla in valore economico stabile per le imprese, per i territori e all’occupazione e alle risorse umane va data molto più attenzione: sempre più gruppi di imprese si organizzano in autonomia per fare formazione moderna, per l’incapacità del sistema pubblico di fornire risposte adeguate ai tempi”.

“Dobbiamo partire dalle semplificazioni – afferma ancora -. Le imprese non chiedono meno controlli o meno regole. Chiedono regole più semplici, tempi certi e una Pa che accompagni gli investimenti”. Quali sono gli altri temi caldi per l’industria dell’ospitalità? “Ci sono i ‘contratti di filiera’ – va avanti – introdotti con la Legge di bilancio 2026, riconoscendo che il settore funziona come un ecosistema composto da imprese diverse ma complementari”.

Da questi spunti nasce l’idea del progetto dell’industria dell’ospitalità 4.0? “La sfida di Federturismo Confindustria è di accompagnare la crescita, lo sviluppo economico con spirito propositivo, lavorando insieme al Governo, alle imprese e alle istituzioni per costruire un sistema turistico sempre più moderno, competitivo e sostenibile” conclude Caputi.