Contrafatto eletto presidente nazionale di Federnoleggio

Giuseppe Contrafatto è stato eletto presidente nazionale della Federazione nazionale delle imprese di noleggio autovetture e bus con conducente. Siciliano, 61 anni, già vicepresidente vicario e presidente di Federnoleggio Sicilia, Contrafatto è da tempo figura di riferimento per il comparto del noleggio con conducente, con una lunga esperienza associativa e sindacale maturata a livello territoriale e nazionale. Contrafatto succede al presidente uscente Luigi Pacilli, alla guida di Federnoleggio negli ultimi undici anni, cui va il riconoscimento di tutta l’associazione per il forte impegno profuso e per il contributo determinante nel consolidare il ruolo di rappresentanza della Federazione a livello nazionale.

L’elezione di Contrafatto, avvenuta nel corso dell’Assemblea Elettiva Nazionale, rappresenta un riconoscimento alla competenza e alla dedizione con cui ha operato negli anni per la tutela e la valorizzazione delle imprese NCC vetture e autobus

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami”, dichiara il neoeletto presidente. “Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Federnoleggio come interlocutore autorevole presso le istituzioni. Il nostro settore, strategico per la mobilità turistica e urbana, necessita di regole chiare, sostenibili e rispettose della dignità professionale degli operatori. Lavoreremo per una riforma normativa che garantisca equità e trasparenza, contrastando le misure punitive e burocratiche che ostacolano l’attività delle imprese. Proseguiremo il percorso avviato con i ricorsi giuridici e le azioni di tutela, rafforzando la rete territoriale e promuovendo formazione, innovazione e digitalizzazione”.

“La prossima stagione, in vista degli appuntamenti sportivi, sociali e turistici, si preannuncia intensa e sarà fondamentale garantire servizi di mobilità efficienti e sicuri”, conclude Contrafatto. “Federnoleggio sarà in prima linea per rappresentare le istanze del comparto e contribuire allo sviluppo delle imprese.”