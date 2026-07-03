FederTerziario Turismo sollecita fondi PNRR per cicloturismo

I dati del rapporto ‘Viaggiare con la bici 2026’ elaborato da Isnart-Unioncamere certificano la rilevanza economica del comparto in Italia, che ha registrato 25 milioni di presenze e un impatto economico superiore ai 6 miliardi di euro. All’interno di questa filiera operano circa 800 imprese specializzate nel noleggio e nei servizi ancillari, con oltre 1.600 unità locali attive che intercettano un target trasversale, segmentato dai servizi di lusso fino al comparto ricettivo extralberghiero.

Per strutturare la crescita del settore, FederTerziario Turismo sottolinea la necessità di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle infrastrutture. I monitoraggi della Fondazione Openpolis sul portale PNRR evidenziano un piano di investimenti complessivo da 657 milioni di euro per 184 progetti dedicati alla mobilità ciclistica. Nel dettaglio, lo stanziamento prevede 244 milioni di euro per 149 progetti di ciclovie urbane (con uno stato dei pagamenti al 42%) e 413 milioni di euro per 35 progetti legati alle ciclovie turistiche, dove lo stato dei pagamenti è fermo al 23%. L’obiettivo finale prevede la realizzazione di 570 chilometri di piste urbane e circa 1.250 chilometri di percorsi cicloturistici, ma la federazione esprime preoccupazione per i ritardi di spesa e le criticità gestionali già rilevate in passato dalla Corte dei Conti.

“La sostenibilità è un’opportunità competitiva e il cicloturismo ne è la dimostrazione più concreta. Chiediamo incentivi per le imprese ricettive e di servizio che investono nell’accoglienza ciclistica certificata, ma anche il sostegno alla formazione degli operatori turistici per rispondere alle aspettative di una domanda sempre più sofisticata. Il cicloturismo rigenera il sistema turistico, perché il visitatore si ferma nei borghi, frequenta i mercati artigianali, sceglie strutture a misura d’uomo. È una filiera di ampio respiro e diventano necessarie politiche di sostegno su misura che incidano concretamente sulle diverse tipologie di imprese coinvolte: dal noleggio all’ospitalità”, ha spiegato Emanuela D’Aversa, Vicepresidente di FederTerziario Turismo.