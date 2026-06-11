Federturismo: Caputi nuovo presidente, subentra a Marina Lalli

L’Assemblea di Federturismo Confindustria ha eletto Massimo Caputi nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030. Già presidente Terme & Spa Italia ed attualmente presidente dell’Associazione Marchi storici d’Italia, nonché presidente della sezione Turismo di Confindustria Toscana Sud e vicepresidente dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, Caputi succede a Marina Lalli alla guida della Federazione.

Nel suo intervento dopo l’elezione, Caputi ha sottolineato la complessità e responsabilità del nuovo incarico e la volontà di affrontare con determinazione le sfide che attendono il settore turistico italiano che necessita di un forte riposizionamento.

“Sono orgoglioso di essere stato nominato alla guida della Federazione. È un compito importante che raccolgo con senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare la competitività del comparto che ormai è un’industria stellare”, ha detto il neo presidente.

Caputi ha evidenziato come il successo di questa Presidenza dipenderà dalla capacità di costruire una vera governance di squadra, fondata sulla valorizzazione delle competenze, sulla condivisione delle responsabilità e sulla collaborazione sinergica tra tutte le componenti del sistema federale. Un approccio che, ha spiegato, consentirà di affrontare con maggiore efficacia le sfide future e di rispondere con tempestività alle esigenze del settore.

Tra le priorità del mandato figurano il riconoscimento del turismo come industria strategica nazionale; la promozione di investimenti e nuovi strumenti finanziari a sostegno delle imprese; lo sviluppo dei contratti di filiera per le destinazioni e il rafforzamento delle competenze professionali del comparto, anche attraverso una revisione e un ampliamento dell’offerta formativa.

L’Assemblea ha, inoltre, nominato i Vicepresidenti che affiancheranno Caputi nel nuovo mandato:

Nicola Biscotti, Amministratore unico di ACAPT e Presidente ANAV;

Nicola Vladimiro Ciccarelli, Presidente del Gruppo Swadeshi Hotels e Vicepresidente di Confindustria Alberghi;

Stefano Fiori, Amministratore unico del Gruppo Univers S.r.l. e già Vicepresidente di Federturismo;

Piero Formenti, titolare di Zar Formenti e Presidente di Confindustria Nautica;

Valeria Ghezzi, Amministratore delegato di Funivie Seggiovie San Martino S.p.A. e Presidente ANEF;

Gianluca Scavo, Amministratore delegato di AIM Group International e Presidente del Gruppo Turismo Assolombarda;

Gianpiero Strisciuglio, Amministratore delegato e Direttore generale di Trenitalia e Presidente Agens.