Nasce la FEOGIST ‘Tourism Leaders Academy’ per nuovi manager del turismo

Con il supporto del Ministero del Turismo, prende ufficialmente il via FEOGIST (Formazione d’Eccellenza per l’Organizzazione e la Gestione Intelligente dei Servizi Turistici), un progetto nazionale gestito da ACI che vede la LUISS Guido Carli nel ruolo di soggetto capofila e Federturismo Confindustria alla guida del coordinamento, della gestione e della comunicazione.

L’iniziativa crea una rete accademica e industriale che unisce università di alto profilo, business school, ITS e associazioni di categoria, tra cui SDA Bocconi, Università Federico II di Napoli, ITS Academy Puglia, Assomarinas, AEFI, Altagamma, Scuola Italiana di Ospitalità e Luiss Business School. A partire dall’autunno 2026, l’offerta didattica proporrà sette percorsi di alta specializzazione (distribuiti tra le sedi di Roma, Milano, Napoli, Lecce e Padova): dal master in ‘Gestione Digitale dei Sistemi Turistici Intelligenti’ ai corsi dedicati a ‘Luxury Hospitality Excellence’, ‘Marina Management’, ‘Management Fieristico’, fino al turismo sostenibile e all’intermediazione d’agenzia. Un modello integrato pensato per connettere la domanda aziendale con l’offerta formativa e preparare i futuri leader dell’industria dell’accoglienza.