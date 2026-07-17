Iata: crescono i passegegri che viaggiano in prima classe

Nel 2025 il numero di passeggeri internazionali in classe premium (business e prima classe) ha raggiunto i 109,7 milioni, con un aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. Ciò ha rappresentato il 5,5% di tutti i viaggiatori internazionale. Il dato è fornito dall’Associazione internazionale del trasporto aereo. Stando all’ultima edizione delle statistiche mondiali del trasporto aereo Iata, l’America Latina ha registrato il maggiore incremento di passeggeri in classe premium, con un aumento del 22.1% fino a raggiungere i 4 milioni.

L’Europa è rimasta il mercato più importante per i viaggi premium, con 39.7 milioni di passeggeri. Tuttavia, il Nord America (10.4%) e il Medio Oriente (9.5%) hanno rappresentato le quote più elevate di passeggeri in classe premium in proporzione al numero totale di passeggeri.

Interessante anche il dato che riguarda i tipi di aeromobili più utilizzati. “Negli ultimi sei anni – spiega Iata – i velivoli a fusoliera larga più recenti ed efficienti hanno preso il sopravvento. Il Boeing 787 (+40.8%) e l’Airbus A350 (+117.4%) hanno registrato un numero di voli significativamente maggiore nel 2025 rispetto al 2019. Al contrario, l’Airbus A380 ha mostrato un calo considerevole nell’utilizzo, operando il 24.4% di voli in meno nel 2025 rispetto al 2019. Nel 2025, gli aerei a fusoliera stretta di Boeing e Airbus hanno mantenuto la loro posizione di velivoli più utilizzati. I Boeing 737 (incluse tutte le varianti) hanno effettuato 10,8 milioni di voli nel 2025, con un aumento del 12% rispetto al 2024. Seguono l’Airbus A320 con 8,7 milioni di voli e l’Airbus A321 con 4,2 milioni di voli”.