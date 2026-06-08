Iata, Roberto Alvo nuovo presidente del CdA

Cambio della guardia alla presidenza del consiglio di amministrazione della Iata: Roberto Alvo, ceo di Latam Airlines Group, succede a Luis Gallego, ceo di International Airlines Group, che continuerà a far parte del Consiglio. Alvo, il cui mandato ha la durata di un anno, è l’84esimo presidente del Consiglio di amministrazione della Iata, di cui fa parte dal 2020.

“L’aviazione – ha detto Alvo – si trova in un momento cruciale, con un ruolo sempre più importante nel connettere le persone, facilitare gli scambi commerciali e sostenere lo sviluppo economico in tutto il mondo. Presiedere il cda della Iata in questo momento è una responsabilità che assumo con grande impegno. Mentre ci muoviamo in un contesto sempre più complesso, il nostro settore deve continuare a collaborare per rafforzare la sicurezza, migliorare l’efficienza, promuovere la sostenibilità e rendere la connettività accessibile a un numero maggiore di persone e comunità. Non vedo l’ora di lavorare con i membri della Iata, i governi e i partner del settore per contribuire a garantire che l’aviazione rimanga una forza trainante per le opportunità, la resilienza e la crescita”.