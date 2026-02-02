In Europa 1 volo su 4 in ritardo, in Italia picco estivo di 1 su 3

Nel 2025 si sono registrati in Europa 11,1 milioni di voli, in media 30.474 al giorno, con un incremento del 4,1% rispetto al 2024. Di questi, tuttavia, quasi 1 su 4 (il 23,9% del totale) è arrivato a destinazione in ritardo. I dati arrivano da RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, che ha passato in rassegna i numeri ufficiali di Eurocontrol realizzando un focus sulla situazione italiana.

Proprio sul fronte italiano quasi 230 milioni di passeggeri sono transitati nel 2025 negli aeroporti del nostro Paese, con un incremento del 5% rispetto al 2024. Il periodo più critico si è confermato quello estivo: quasi 1 volo su 3 (il 31,5% del totale) partito dagli scali italiani ha registrato ritardi nel periodo giugno-agosto.

Tra i disagi che hanno colpito maggiormente i passeggeri italiani, le pratiche legate ai bagagli hanno registrato un aumento vertiginoso, segnando un +86% rispetto al 2024, e addirittura +212% sul 2023. Nel 74% dei casi si tratta di bagagli consegnati in ritardo (18% danneggiati, 8% persi definitivamente).

“E sul fronte dei disservizi in Italia si registra un clamoroso paradosso – osserva RimborsoAlVolo – oltre il 30% dei passeggeri che avrebbero diritto a un risarcimento non completa la pratica, rinunciando a indennizzi che variano da 250 a 600 euro a passeggero per i casi da ritardo prolungato o cancellazione del volo”.