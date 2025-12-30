Tempi volo ‘allungati’, così le compagnie evitano i rimborsi

Allungare i tempi del volo sul titolo di viaggio per non dover pagare risarcimenti ai viaggiatori in caso di ritardi. Sarebbe questa, secondo il Codacons, una pratica scorretta seguita da “numerose compagnie aeree” per ottenere risparmi che si stima oscillare fra i 170/200 milioni l’anno. Dopo lo scoppio del caso e diverse segnalazioni, l’organizzazione dei Consumatori ha presentato un esposto alle autorità competenti, Antitrust e Enac, chiedendo di aprire un’istruttoria “affinché svolgano accertamenti nell’interesse degli utenti del trasporto aereo.”.

Nelle prassi scorrette evidenziate dal Codacons vi sarebbero scostamenti che vanno dai 70 minuti nelle tratte a lungo raggio, come ad esempio il Roma-Miami, a 40-45 minuti nelle tratte a medio raggio, 20 minuti su quelli più brevi.

Per fare qualche esempio il volo tra Milano Malpensa e New York viene indicato a 9 ore e 15 minuti mentre impiega effettivamente 39 minuti in meno. Il Roma-Buenos Aires viene dichiarato a 14 ore ma impiega 13 ore e 10 minuti, quindi 50 minuti in meno. Roma-Instambul allunga i tempi reali di 25 minuti, Venezia-Amsterdam di 24, il Milano-Atene di 23 minuti, il Fiumicino-Madrid di 22 minuti.

Per il Codacons queste condotte, assumerebbero “rilievo centrale sotto il profilo della tutela dei consumatori, poiché la durata del volo e il conseguente orario di arrivo costituiscono informazioni essenziali e qualificanti del servizio di trasporto aereo, idonee a incidere in modo determinante sia sulle scelte economiche dell’utente sia sull’esercizio dei diritti nascenti dal contratto di trasporto”.

C’è da considerare, ricordano da RimborsoAlVolo, che “quando un aereo arriva a destinazione con oltre 3 ore di ritardo rispetto l’orario indicato sul biglietto, il passeggero ha diritto ad un indennizzo che parte da 250 euro per voli che coprono una distanza inferiore ai 1.500 km, e arrivano a 600 euro per collegamenti con distanze superiori a 3.500 km”.