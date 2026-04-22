Ristoranti faticano a trovare personale, 5 mesi per uno chef

Il 51% dei ristoratori fatica a trovare personale di sala e, per chi è in cerca di un cuoco, la difficoltà crescono con tempi di ricerca che possono arrivare fino a 5 mesi. E’ l’allarme lanciato dalla Fipe, sebbene nel suo rapporto 2026 abbia registrato oltre 1 milione di lavoratori dipendenti nel 2025, in calo del 10,3% rispetto al 2024 pari a 114mila posti di lavoro. Secondo l’Istat, il tasso dei posti vacanti nel settore è il più alto d’Italia con il 4,8%, quasi tre volte la media nazionale dell’1,9%.

A spingere i lavoratori, soprattutto i più giovani, a guardare altrove è la necessità di trasparenza contrattuale, riconoscimento della propria specificità e possibilità di formarsi e crescere. In quest’ottica, la gestione delle risorse umane diventa una leva strategica, importante tanto quanto altri aspetti quali la cucina o l’assortimento della cantina.

Nel trimestre aprile-giugno 2026 sono previste oltre 340mila assunzioni nel solo settore turismo e ristorazione, una crescita del 4,2% rispetto al 2025, che metterà gli addetti ai lavori nella condizione di cercare strumenti di gestione pratici ed efficaci.