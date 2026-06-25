Turismo accessibile vale 9,6 mld ma 3 disabili su 4 rinunciano a viaggiare

Il turismo accessibile si conferma un segmento dal potenziale economico enorme ma ancora ampiamente inespresso a causa di gravi carenze strutturali e informative. In Italia questo comparto vale 9,6 miliardi di euro (tra effetti diretti e indotti) e rappresenta l’8,2% delle presenze nazionali, mentre a livello europeo genera circa 400 miliardi l’anno. Tuttavia, a fronte di 13 milioni di italiani con disabilità, ben il 75% rinuncia a viaggiare a causa della mancanza di informazioni affidabili sullo stato reale di alberghi e servizi, considerando che meno del 10% delle strutture ricettive della Penisola risulta oggi totalmente privo di barriere architettoniche.

Per colmare questo gap commerciale e informativo, la startup bresciana World4All ha ottenuto da Invitalia un finanziamento Smart&Start di oltre 420 mila euro (di cui 123 mila a fondo perduto) per sviluppare una piattaforma digitale proprietaria basata su dati certificati e intelligenza artificiale. A differenza dei sistemi basati sulle recensioni degli utenti, il progetto – nato dall’intuizione dell’imprenditore Marco Bottardi – si basa su audit tecnici che analizzano oltre 300 variabili di accessibilità, incrociandole con il profilo dell’utente per generare un indice di compatibilità personalizzato, con l’obiettivo di diventare il “Google Maps dell’accessibilità”.

La startup ha annunciato l’apertura della sua nuova sede operativa in Sardegna, scelta come primo hub e laboratorio permanente per il turismo inclusivo. Come spiegato dal CEO e co-fondatore Marvin Milanese, il presidio territoriale permetterà di mappare le strutture e formare gli operatori locali, anticipando i requisiti dell’European Accessibility Act. L’investimento mira a intercettare un mercato europeo composto da 87 milioni di persone con disabilità e oltre 100 milioni di over 65, segmenti che richiedono risposte certe per pianificare i propri viaggi.