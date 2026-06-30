Turismo itinerante cresce, ma chi è il nuovo camperista?

Il turismo itinerante si consolida come una delle principali alternative alla ricettività tradizionale. Secondo l’ultima indagine di Assocamp (Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per Campeggio), condotta su 52 concessionari affiliati, il comparto sta intercettando una nuova tipologia di clientela, ridefinendo i profili di consumo per la stagione estiva 2026.

I dati delineano un preciso identikit del nuovo utente:

La provenienza: Il 57,7% dei nuovi camperisti proviene dal turismo tradizionale (hotel e villaggi turistici), mentre il 38,5% sta abbandonando le seconde case.

Target anagrafico: Il mercato è trainato principalmente da coppie mature tra i 50 e i 65 anni (55,8%), seguite dalle famiglie tra i 35 e i 50 anni (44,2%).

Le motivazioni di scelta: La spinta principale è la ricerca di libertà di movimento e assenza di orari fissi (65,4%). Pesa fortemente anche la necessità di viaggiare con animali domestici o attrezzature sportive (48,1%), oltre all’aumento dei costi delle strutture ricettive classiche.

I veicoli preferiti: Se il camper tradizionale (semintegrali in testa) resta il più richiesto (51%), cresce costantemente l’interesse per i van compatti, indicati dal 16,3% degli utenti (mentre il 32,7% registra una domanda paritetica tra le due tipologie). I van attraggono soprattutto ex camperisti in cerca di agilità, giovani coppie sportive e pensionati.

I driver d’acquisto: Il principale fattore che spinge a superare il budget iniziale è l’autonomia energetica (63,5%), identificata nell’installazione di batterie al litio, inverter e pannelli solari, elemento che supera per importanza il comfort climatico e il layout degli spazi interni.

Il ruolo del noleggio: Il servizio di noleggio – offerto dal 90,4% dei concessionari – si conferma il principale canale di lead generation per il settore: il 70,8% degli operatori segnala infatti che i clienti scelgono il noleggio per testare l’esperienza prima di procedere all’acquisto definitivo del mezzo. Le famiglie con bambini e gli sportivi sono i cluster più rilevanti in questo segmento.