Ministero pubblica graduatoria impianti di risalita

Il ministero del Turismo ha pubblicato la graduatoria del bando a valere sul Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici (Sostituzione per errata Corrige Graduatoria Impianti di risalita 2024).

“Comprendo il rammarico di alcune associazioni per quello che loro definiscono un ‘taglio alle risorse’, ma non è così – spiega la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. Primo, perché il Ministero proseguirà nel suo impegno concreto verso il comparto. Secondo, perché i fondi non sono stati “tagliati”, ma vengono spostati sempre a sostegno della filiera, ad esempio verso le staff house (e quindi i lavoratori), il Green tour (per la riqualificazione energetica) o i contratti di filiera con la prossima finanziaria, per favorire la riconversione degli impianti dopo averne sostenuto la capacità produttiva, puntando per il futuro alla diversificazione, sostenibilità e all’innovazione del prodotto turistico della montagna”.

Quindi, “l’impegno del Ministero aumenta, anche in considerazione dei cambiamenti che il comparto sta vivendo. La domanda turistica di oggi è già diversa rispetto a tre anni fa, e la montagna ha subito, anche grazie ai nostri investimenti in innovazione e sostenibilità, una trasformazione tale da essere ormai una destinazione turistica 12 mesi l’anno. Per questo, le risorse vanno ridistribuite in base alle nuove esigenze del turismo. Confermo quindi il forte impegno del Ministero per il settore, con una grande attenzione alla montagna italiana, come mai nessuno ha fatto prima, anche favorendo ammodernamento del settore montagna, destagionalizzazione, sostenibilità e diversificazione del prodotto”.