Domenica al museo, a gennaio Pantheon batte Colosseo

Sono stati oltre 213 mila gli ingressi nei luoghi della cultura statali aperti in occasione della #domenicalmuseo di gennaio, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei, gallerie e parchi archeologici nella prima domenica del mese.

Di seguito i primi dati provvisori fin qui pervenuti: Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 15.000; Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 13.892; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 11.361; Reggia di Caserta 11.021; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 10.612; Galleria dell’Accademia di Firenze 8.685; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 8.368; Palazzo Reale di Napoli 7.440; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.092; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 6.471; Musei Reali di Torino 5.756; Museo archeologico nazionale di Napoli 5.750; Palazzo Ducale di Mantova 4.194; Pinacoteca di Brera 3.786; Castel Sant’Angelo 3.768; Museo storico del Castello di Miramare 3.758; Gallerie nazionali di Arte antica – Palazzo Barberini 3.571; Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 3.331; Complesso monumentale della Pilotta 3.056; Galleria nazionale di Arte moderna e contemporanea 2.997; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.910; Museo e Real Bosco di Capodimonte – Museo di Capodimonte 2.808; Certosa di San Martino 2.619; Gallerie dell’Accademia di Venezia 2.342; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 2.250; Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 2.019; Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini 1.939; Parco archeologico di Ercolano 1.933; Galleria Borghese 1.930; Museo di Palazzo Grimani 1.811; Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 1.769; Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila 1.729; Cenacolo Vinciano 1.720; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 1.720; Galleria nazionale dell’Umbria 1.702; Musei del Bargello – Complesso di Orsanmichele 1.560; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1.540; Pinacoteca nazionale di Bologna 1.507; Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro 1.496; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1.401; Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione 1.398; Complesso monumentale e Museo della Certosa di Pavia 1.371; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1.350; Galleria nazionale delle Marche 1.270; Museo archeologico nazionale di Aquileia 1.250; Museo archeologico nazionale di Taranto 1.190; Terme di Caracalla 1.183; Museo delle Civiltà 1.177; Palazzo Farnese di Caprarola 1.055; Musei nazionali di Cagliari 957; Gallerie nazionali di Arte antica – Galleria Corsini 847; Palazzo Carignano 847; Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico a Grado 806; Castello di Torrechiara 799; Villae – Villa d’Este 734; Museo nazionale di Villa Pisani – Stra 671; Musei nazionali di Genova – Palazzo Spinola di Genova 660; Museo archeologico nazionale Mario Torelli e Parco archeologico di Venosa 567; Rocca Albornoz – Museo nazionale del Ducato di Spoleto 564; Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica 520; Museo nazionale Collezione Salce sede di Santa Margherita 503.

A questi dati si aggiungono i 18.532 visitatori del VIVE e i 5.409 ingressi delle Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli.