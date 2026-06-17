Uffizi, nuovo allestimento per i capolavori di Botticelli

Nuovo allestimento permanente per le sale dedicate a Sandro Botticelli alle Gallerie degli Uffizi per valorizzaere i capolavori del maestro del Rinascimento. La principale novità riguarda la celebre Nascita di Venere e la Primavera, che per la prima volta sono state collocate una di fronte all’altra, creando un dialogo visivo diretto tra le due opere simbolo del museo.

Il progetto, voluto dal direttore Simone Verde, ha interessato anche altri importanti lavori di Botticelli. L’Annunciazione è stata inserita in una nuova installazione che ne ricostruisce il contesto originario, mentre nuove teche ospitano le Storie di Giuditta e l’Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio. Riorganizzate anche le sale con i celebri tondi della Madonna del Magnificat e della Madonna della Melagrana.

La Venere e la Primavera, i due capolavori più celebri di Sandro Botticelli,si trovano l’una di fronte all’altra e possono guardarsi negli

occhi. È la novità più evidente del nuovo allestimento permanente delle sale delle Gallerie degli Uffizi dedicate al maestro del Rinascimento, completamente ripensate e riallestite su impulso del direttore Simone Verde. Firenze,16 giugno 2026 UFFICIO STAMPA MINISTERO DEI BENI CULTURALI -NPK

Il restyling rientra in un più ampio programma di interventi che coinvolge l’intero complesso museale. Sono infatti in corso il restauro dell’anfiteatro del Giardino di Boboli e i lavori per il riallestimento del Tesoro Mediceo e delle sale dedicate ai Fiamminghi. Previsti inoltre interventi a Palazzo Pitti e la creazione di una nuova sezione di circa 1.500 metri quadrati dedicata alla storia delle collezioni.

L’obiettivo è migliorare la fruizione degli spazi e gestire in modo più efficace il costante aumento dei visitatori che ogni anno scelgono gli Uffizi.