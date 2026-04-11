Villach si prepara per la primavera-estate 2026

Con la primavera alle porte e l’estate in arrivo, cresce il desiderio di scegliere una meta capace di unire relax ed emozioni autentiche. La zona turistica di Villach – Faaker See – Ossiacher See, nel cuore della Carinzia e a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio, si conferma anche per il 2026 una destinazione ideale per vivere appieno la bella stagione.

Tra laghi dalle acque cristalline, paesaggi alpini e borghi ricchi di tradizione, il territorio offre un equilibrio perfetto tra natura, scoperta e benessere. Dalle attività outdoor più dinamiche per gli amanti dell’adrenalina alle proposte più rilassanti; dagli eventi folkloristici e culturali fino ai percorsi dedicati a storia ed enogastronomia, l’offerta è ampia e adatta a tutti. Che si viaggi da soli, in coppia, con amici o in famiglia, l’accoglienza e l’attenzione per l’ospite restano il tratto distintivo di questa destinazione.

A pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio, Villach – seconda città della Carinzia – è, da sempre, un crocevia di culture che nei secoli hanno lasciato tracce evidenti nel tessuto urbano e nell’identità locale. Adagiata sulle rive del fiume Drava, nel punto in cui questo incontra la Gail, Villach si trova in una posizione storicamente strategica e che ha favorito nei secoli scambi commerciali e culturali, rendendola uno dei centri più dinamici dell’Austria. Passeggiando tra le vie, i palazzi e i monumenti si percepisce la sua storia, fatta di influenze mitteleuropee e mediterranee, che ancora oggi caratterizzano l’atmosfera cittadina.

Dormire immersi nella quiete, svegliarsi con la luce che attraversa le fronde e avere laghi cristallini e verdi montagne a pochi passi: nella regione il campeggio è molto più di una semplice soluzione di soggiorno, è un vero stile di vita e di vacanza. Qui la natura non è uno sfondo, ma la protagonista assoluta, sempre a portata di mano e facilmente accessibile in ogni momento della giornata.

Photo credits @ Region Villach Tourismus (Martin Hofmann)

Photo credits @ Region Villach Tourismus (Michael Stabentheiner)

Photo credits @ Region Villach Tourismus (Michael Stabentheiner)

Tra il Monte Dobratsch e l’Alpe Gerlitzen, la zona è un paradiso per gli escursionisti. Sentieri panoramici di ogni difficoltà, ma non solo: da non dimenticare i percorsi degli Slow Trail lungo i laghi e le divertenti proposte per bambini e famiglie. Non mancano ovviamente trekking più impegnativi in alta quota come l’Alpe Adria Trail che permette di vivere emozioni autentiche tra laghi, montagne e panorami infiniti.

Le acque del Lago di Faak e del Lago di Ossiach, limpide e spesso potabili, in estate raggiungono temperature di 27–28 °C, ideali per nuotate rigeneranti o per rilassarsi ammirando paesaggi alpini. Chi ama l’attività può cimentarsi in sport acquatici come kayak, canoa, SUP, vela o windsurf, o provare lo sci nautico sul Lago di Ossiach, tra onde scintillanti che accarezzano la riva.

Lake.bike è il punto di riferimento per il ciclismo nella regione austriaca di Villach – Faaker See – Ossiacher See. Nato nel 2016 come progetto dedicato alla mountain bike, nel 2026 celebra il suo 10° anniversario ed è oggi una destinazione multidisciplinare che unisce mountain bike, ciclismo su strada, gravel e un’ampia gamma di esperienze outdoor. Tra i laghi Ossiach e Faak offre trail, percorsi panoramici e itinerari gravel, fruibili dalla primavera fino all’autunno, con gare, festival e attività per tutti i livelli e le età.

La zona, con le sue ciclovie tranquille, salite alpine panoramiche, discese off-road adrenaliniche e percorsi rigeneranti in e-bike, invita a salire in sella e scoprire a fondo ogni angolo di questo territorio. Qui divertimento e sostenibilità si combinano, garantendo di vivere appieno ogni giornata estiva. Tutti sono i benvenuti: esperti di ciclismo su strada, appassionati di mountain bike o chi desidera semplicemente godersi il paesaggio durante una pedalata lenta.

In tutta la Carinzia sono stati creati percorsi dedicati al cammino lento, ideali per chi desidera immergersi nella natura senza fretta, respirare aria pura e lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana. Gli Slow Trail sono adatti a ogni tipo di camminatore, dislocati in luoghi particolarmente panoramici e ricchi di fascino, pensati per concedersi pause di serenità e benessere. Nella zona turistica di Villach si trovano lungo il Lago di Faak, il Lago di Ossiach, intorno al Monastero di Wernberg e al Lago di Afritz.

Il comprensorio turistico che comprende la cittadina di Villach e i laghi di Faak e Ossiach conferma il programma di eventi estivi che da anni animano le serate e le giornate nella città carinziana. Tra i più amati e attesi ci sono senza dubbio l’imperdibile festa folkloristica Villacher Kirchtag, che si terrà a cavallo tra luglio e agosto, e per gli amanti dei motori a settembre tornerà il grande raduno motociclistico americano sulle sponde del Lago di Faak con la European Bike Week.