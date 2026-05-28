Villach e i suoi laghi: dove passare l’estate tra Alpi e acque turchesi

La Carinzia è famosa per i suoi laghi: oltre 1.270 specchi d’acqua punteggiano questa regione, spesso circondati da borghi pittoreschi e immersi nella natura. Nella zona turistica di Villach – Faaker See – Ossiacher See si trovano nove laghi principali, le cui acque balneabili in estate diventano mete ambite per il benessere e il divertimento.

I tre laghi principali – Ossiach, Faak e Afritz – offrono servizi pensati per ogni tipo di vacanza, dal relax più profondo alla scoperta attiva: oltre ai più diffusi sport acquatici, ci sono percorsi ciclo-pedonali lungo le rive, ideali per escursioni a piedi o in bicicletta, piste ciclabili panoramiche, lidi attrezzati e punti accessibili gratuitamente per rinfrescarsi. Oltre a questo, locali, ristoranti, hotel e campeggi sono inseriti in modo armonioso nel paesaggio naturale.

Il Lago di Faak, il più meridionale dell’Austria, riceve molte ore di sole e si distingue per il suo turchese brillante, tanto da evocare esotiche mete caraibiche pur essendo incorniciato da cime alpine e foreste. Grazie al divieto di navigazione per le barche a motore, la tranquillità delle sue acque è perfetta per nuotare o esplorare il lago in kayak e SUP, anche tra le canne del canneto. Sulle sponde ci sono spiagge attrezzate con aree gioco e servizi, piste ciclopedonali panoramiche e suggerimenti escursionistici lungo i sentieri vicini.

Il Lago di Ossiach è il più ampio specchio d’acqua della zona di Villach e unisce natura e cultura: lungo le sue rive si tengono eventi musicali di rilievo come il festival Carinthischer Sommer, con orchestre, musica corale e concerti. L’Abbazia di Ossiach, storica sede della Carinthischen Musikadademie Stift Ossiach (CMA) con programmi musicali di alto livello, si affaccia sulle acque e conserva tradizioni che si intrecciano ai suoni del lago. Le sponde offrono numerosi lidi, centri noleggio per sport acquatici, percorsi in barca e una pista ciclabile panoramica di oltre 28 km. Lo Slow Trail Bleistätter Moor attraversa l’omonima riserva naturale, un tesoro di biodiversità accanto al lago.

Il Lago di Afritz è il più raccolto e tranquillo dei tre grandi laghi e un rifugio di tranquillità ideale per famiglie e amanti del relax. Qui l’acqua raggiunge temperature gradevoli (intorno ai 25–26 °C) e invita a nuotare o a scoprire le specie ittiche locali. L’anello che circonda il lago è un percorso ideale per passeggiate lente, mentre uno Slow Trail di 4,6 km permette di immergersi in un habitat naturale ricco di fauna e flora, con aree attrezzate per soste panoramiche e amache per un riposo contemplativo.

Negli ultimi anni l’offerta camping della zona si è evoluta, puntando su standard qualitativi sempre più elevati e servizi curati nei dettagli, adatti tanto agli appassionati della vacanza outdoor quanto a chi si avvicina per la prima volta alla vacanza en plein air. Sono circa 30 i campeggi distribuiti tra laghi e vallate, molti con accesso diretto alle sponde balneabili. Le strutture coniugano libertà e comfort, con servizi moderni, aree wellness e spazi dedicati alle famiglie. Oltre alle classiche piazzole, è possibile scegliere tra case mobili, tende già montate e appartamenti funzionali. Numerose strutture figurano con ottime valutazioni nella guida ADAC e alcune sono certificate con il marchio Kärnten Qualitätssiegel.