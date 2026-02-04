Quando il cinema diventa leva per il turismo: focus a BIT26

Non davanti a una brochure, ma ad una scena di un film: sempre più spesso è così che nasce il desiderio di visitare un luogo. Un cambio di prospettiva a cui BIT 2026, a Fiera Milano al quartiere di Rho da martedì 10 a giovedì 12 febbraio, darà risalto nel palinsesto del Travel Makers Fest.

Il ruolo delle produzioni audiovisive e dei volti noti nella costruzione dell’immagine delle destinazioni sarà al centro dell’incontro ‘Celebrity marketing: il potere delle storie e dei volti noti nel costruire l’immagine di una destinazione’, in programma mercoledì 11 febbraio, dalle 13.15 alle 14, al Main Stage II (Padiglione 11).

Moderato da Fabrizio Imas, direttore di Food&Travel Italia, il talk vedrà confrontarsi Stefano Lodovichi, regista e sceneggiatore, Camilla Filippi, attrice e regista, Francesco Lopez, produttore e CEO di OZ Film, e Chiara Battistini, regista e autrice. Un dialogo che prende le mosse da progetti concreti del regista Stefano Lodovichi: dal film Il Falsario, che ha esordito subito al primo posto tra i film più visti su Netflix Italia, ai set della mini-serie Il processo, a Mantova, e del film In fondo al bosco, nelle Dolomiti trentine. Attraverso queste esperienze, il confronto analizzerà come cinema e serie TV possano diventare leve di visibilità globale, attrazione turistica e indotto economico.

Nel solco del cineturismo come leva strategica si inserisce anche ‘La potenza del cinema nella narrazione dei territori’, che mette al centro il ruolo delle immagini nel trasformare paesaggi, città e borghi italiani in luoghi del desiderio per il pubblico internazionale. Sul Main Stage 2 del Padiglione 11, il confronto esplora come cinema e serie televisive diventino marketing territoriale. A guidare la riflessione sono Jacopo Chessa, direttore di Veneto Film Commission e presidente di Italian Film Commissions, oltre che storico del cinema, Antonio Parente, direttore di Apulia Film Commission, che porta l’esperienza di una regione diventata negli anni un modello di attrazione per produzioni nazionali e internazionali, e Paolo Manera, presidente Film Commission Piemonte, regione che ha dato il via al cineturismo con la serie TV Elisa di Rivombrosa.

A completare il quadro, due ulteriori appuntamenti che esplorano le ricadute più internazionali. Mercoledì 11 febbraio, ‘Ciak, SiViaggia! Il set-jetting’, nuova fonte di ispirazione per la scelta della destinazione guarda al fenomeno dal punto di vista degli addetti ai lavori del turismo, analizzandolo come fattore da valorizzare per le decisioni di viaggio. Giovedì 12, ‘Luoghi del cinema e delle serie TV che fanno viaggiare nel mondo’ coinvolgerà Enti del turismo esteri per raccontare come l’immaginario audiovisivo contribuisca a costruire l’attrattività delle destinazioni internazionali.

Accanto al cinema e le piattaforme, BIT 2026 dedica spazio anche ai nuovi narratori del racconto di viaggio. Mercoledì 11 febbraio, dalle 12.15 alle 13, alla Travel Expert Arena (Padiglione 9), l’incontro ‘Raccontare il viaggio, valorizzare le destinazioni’. Il ruolo dei content creator nel turismo di oggi metterà a fuoco l’evoluzione dell’influencer marketing come strumento capace di generare valore reale per territori, servizi e comunità.

Sempre in questa prospettiva, il talk ‘Community travel: quando i content creator trasformano il viaggio in esperienza condivisa’, moderato dalla giornalista Nicole Fouquè, mette al centro il ruolo delle community nel guidare scelte e percezione delle destinazioni, con i contributi di Diana Bancale (Io Viaggio da Sola), Mattia Lorenzetti e Guido Prosperi (Charmen) e Lorenzo Maddalena, content creator e storyteller di viaggio.

Per maggiori informazioni: bit.fieramilano.it