Campeggi.com premia le migliori strutture: la news entry è l’Abruzzo

Sono stati assegnati i Certificati di Eccellenza 2026 di Campeggi.com, giunti all’11^ edizione, che premiano le migliori strutture open air italiane per qualità dei servizi, innovazione e capacità di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori. Quest’anno il riconoscimento evidenzia un equilibrio territoriale con Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Liguria e Toscana protagonisti delle diverse categorie.

Il Trentino-Alto Adige si conferma leader del turismo outdoor con 30 nomination complessive e due premi dedicati a wellness e servizi igienici. Tra le novità spicca l’Abruzzo, che conquista due riconoscimenti nelle categorie Family e Pet Friendly grazie al Don Antonio Glamping Village e al Pineto Beach Village & Camping.

L’Emilia-Romagna si distingue per sport e accessibilità, il Piemonte per esperienze immersive e soluzioni glamping innovative, mentre la Sardegna ottiene i premi dedicati alla ristorazione e alla valorizzazione della natura. Riconoscimenti anche per Liguria, Toscana e Veneto, premiate rispettivamente nelle categorie Camper, Green e Glamping.

Secondo il Camping Report 2026, il turismo open air continua a crescere, trainato soprattutto dalle famiglie e dai viaggiatori che scelgono vacanze pet friendly. Tra le province più virtuose spiccano Bolzano, Trento e Venezia, confermando il Nord-Est come una delle aree di riferimento per il settore en plein air italiano.