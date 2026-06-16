Sulle tracce di Ulisse in camper: gli itinerari ispirati all’Odissea di Nolan

Con l’arrivo nelle sale il 16 luglio del nuovo blockbuster del regista inglese Christopher Nolan dedicato all’Odissea, l’epopea di Ulisse torna al centro dell’attenzione della cultura pop. Un racconto senza tempo che trova nel Mediterraneo il suo scenario naturale e che oggi ispira nuove forme di viaggio on the road.

L’interesse per itinerari ispirati a storie, film e leggende trova conferma anche nei dati. Secondo una ricerca realizzata dalla piattaforma di noleggio camper CamperDays in collaborazione con l’istituto di ricerca Censuswide, l’11% degli italiani dichiara di scegliere esclusivamente itinerari ispirati a narrazioni, miti o produzioni cinematografiche. Inoltre, per il 28% degli intervistati, lo storytelling – e in particolare quello legato al cinema – arricchisce l’esperienza di viaggio più di quanto facciano i trend sui social media; un fenomeno sorprendentemente ancora più marcato tra la coorte generazionale nativa digitale, la Gen Z (le percentuali salgono infatti rispettivamente al 16% e al 38%).

CamperDays presenta un percorso ‘simbolico’ che ripercorre alcune delle tappe del viaggio di Ulisse, trasformando il mito in un’esperienza contemporanea da cui prendere ispirazione in vista dell’arrivo dell’estate.

Troia, Turchia: dove nasce ogni grande avventura

Prima di diventare l’eroe errante dell’Odissea, Ulisse è il vincitore della guerra di Troia, da dove prendono il via le sue celebri peripezie. Oggi l’Anatolia occidentale – dove si trovava Troia – conserva lo stesso fascino di terra di confine tra Europa e Asia: una regione che invita a partire senza una meta precisa, lasciandosi guidare dalla strada e dalla scoperta. Oltre alle rovine di Troia, si consiglia di non perdere il paesaggio surreale di Pamukkale, famoso per le sue candide terrazze di travertino modellate nei secoli dalle acque termali ricche di minerali: un luogo che offre uno spettacolo unico, dove piscine naturali color turchese e rovine romane convivono in perfetta armonia. Da qui si può proseguire verso la penisola di Gallipoli, luogo di straordinaria importanza storica affacciato sullo stretto dei Dardanelli; tra memoriali, spiagge e panorami mozzafiato, si intrecciano le memorie della Prima guerra mondiale e il fascino di una natura ancora incontaminata.

Tracia, Grecia: il richiamo delle rotte meno battute

La popolazione dei Ciconi rappresenta il primo incontro di Ulisse con l’imprevisto; dopo la partenza da Troia, infatti, il ritorno viene rallentato da una controffensiva inaspettata degli abitanti locali, che costringe l’eroe a ripartire con gravi perdite; una tappa che ricorda come spesso siano le deviazioni, e gli ostacoli non previsti, a rendere memorabile un viaggio. Ancora oggi la Tracia, regione storicamente associata ai Ciconi, è una delle aree meno esplorate della Grecia e conserva un carattere autentico, lontano dalle destinazioni più affollate. Qui vale la pena fermarsi a Kavala, conosciuta come la ‘città blu’ per le sue suggestive vedute sul Mar Egeo, dove case colorate, vicoli in salita e testimonianze ottomane si intrecciano. Proseguendo poi verso est si raggiunge Alexandroupoli con il suo iconico faro che domina il lungomare. Per gli amanti della natura, il Parco Nazionale del Delta dell’Evros è perfetto per esplorare uno degli ecosistemi più ricchi d’Europa, habitat di centinaia di specie di uccelli migratori e paesaggi incontaminati che raccontano il volto più selvaggio della Grecia settentrionale.

Sicilia: l’isola delle sfide e delle meraviglie

Nessuna terra è intrecciata al mito dell’Odissea quanto la Sicilia, crocevia di passaggi, leggende e meraviglie. È qui che la tradizione colloca alcuni degli episodi più avvincenti dell’Odissea: lo scontro con il ciclope Polifemo, evocato dai maestosi Faraglioni dei Ciclopi; il pericoloso passaggio tra Scilla e Cariddi, tra le correnti impetuose dell’odierno Stretto di Messina; l’incontro con il popolo dei Lestrigoni e con il dio Elio, custode della mitica Isola del Sole. Seguire le tracce dell’eroe omerico significa attraversare una terra dove il mito sembra ancora affiorare tra le onde e le rocce laviche. Un viaggio in Sicilia non può che condurre alle pendici dell’Etna, che domina l’isola con la sua presenza maestosa e sempre mutevole, e a Siracusa, gioiello affacciato sul mare, dove l’incanto senza tempo di Ortigia si svela nei suoi vicoli di pietra chiara, nei suoi palazzi barocchi e nei riflessi d’acqua cristallina. E per chi sogna il Mediterraneo nella sua forma più pura, San Vito Lo Capo regala uno scenario paradisiaco: una distesa di sabbia candida accarezzata da un mare dalle infinite sfumature turchesi, dove il tempo rallenta al ritmo delle onde e del vento che profuma di sale.

Il Circeo: il fascino della sosta

L’incontro con Circe segna una delle pause più lunghe del percorso di Ulisse; dopo tante prove, l’eroe si ferma e riscopre il valore del tempo sospeso. Il promontorio del Circeo, tradizionalmente associato alla maga, continua a evocare la stessa sensazione: una destinazione dove natura, mare e paesaggi incontaminati invitano allo slow tourism. Qui si trova il Parco Nazionale del Circeo, che tutela uno degli ambienti dunali più importanti d’Italia: oltre 25 km di costa caratterizzati da spiagge di sabbia fine e da un sistema di dune che in alcuni punti raggiunge i 27 metri di altezza; per chi è amante dell’outdoor, numerosi sono i trekking che si possono fare in questa zona come, per esempio, quella che conduce al ‘Picco di Circe’, un’escursione impegnativa di quasi 7 km per ammirare dall’alto il panorama del litorale laziale.

Corfù: l’importanza dell’accoglienza

Identificata da molti studiosi con l’antica Scheria, Corfù è il luogo in cui Ulisse viene accolto dai Feaci, guidati dal re Alcinoo, dopo anni di peregrinazioni – un altro momento di ristoro prima dell’ultimo tratto del viaggio. Anche oggi l’isola incarna perfettamente lo spirito dell’ospitalità mediterranea, tra borghi affacciati sul mare, baie tranquille e ritmi lenti che invitano a fermarsi qualche giorno in più del previsto. Si consiglia una tappa presso la città vecchia di Corfù, con le sue influenze veneziane e le fortezze che dominano il mare, e la spettacolare baia di Paleokastritsa, considerata tra le più belle dell’isola. Verso nord, il panorama si apre sulle spiagge dorate di Sidari e sul celebre Canale dell’Amore (una serie di formazioni rocciose che creano delle piccole baie), mentre l’entroterra sorprende con borghi autentici come, per esempio, Lakones e Pelekas, perfetti per ammirare tramonti indimenticabili. A sud, invece, il lago di Korission e la spiaggia selvaggia di Issos sono pit stop ideali per chi cerca il lato più tranquillo e autentico dell’isola.

Isole Eolie: dove il vento decide la rotta

Nel poema di Omero, Eolo affida a Ulisse i venti necessari per fare ritorno a Itaca, tappa che evidenzia il legame ancestrale delle isole Eolie con il vento e il mare. Dominato dal profilo dei vulcani e da orizzonti sconfinati, l’arcipelago siciliano invita alla libertà e all’avventura. Ogni isola ha poi le proprie peculiarità: a Vulcano, i paesaggi modellati dall’attività geotermica costituiscono uno scenario unico, tra fumarole e panorami lunari; Stromboli è spesso caratterizzata invece dalle spettacolari eruzioni che, da secoli, ‘illuminano’ il Mediterraneo; per chi è alla ricerca di un’esperienza più lenta e contemplativa, Salina conquista con i suoi vigneti, i sentieri panoramici e i piccoli borghi affacciati sul mare.

Itaca: quando la destinazione è il viaggio stesso

Più che una meta geografica, Itaca è il simbolo del ritorno. Dopo anni di avventure, Ulisse comprende che il valore della sua odissea non risiede soltanto nell’arrivo, ma nelle esperienze accumulate lungo il percorso. È una filosofia che continua a ispirare i moderni viaggiatori on the road: partire per esplorare nuovi luoghi, sapendo che saranno soprattutto le strade percorse, gli incontri e le soste impreviste a rendere il viaggio indimenticabile. L’isola ha proprio questo medesimo spirito attraverso i suoi paesaggi autentici e il suo ritmo lento: dal pittoresco porto di Vathy alle baie nascoste come la spiaggia di Gidaki, fino ai piccoli villaggi arroccati sulle colline che regalano splendide vedute sul Mar Ionio, ogni tappa fa riflettere sul significato del viaggio e celebra la fine – o forse l’inizio – di una nuova avventura.