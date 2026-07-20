Yescapa ridefinisce il camperismo come leva di benessere e flessibilità

L’evoluzione della domanda turistica verso formule di viaggio esperienziali e a stretto contatto con la natura si arricchisce di nuove valenze psicologiche e sociali. Secondo l’ultimo studio sociologico commissionato da Yescapa, l’utilizzo dei veicoli ricreazionali sta uscendo dai confini della classica vacanza per diventare uno strumento di gestione delle transizioni personali e lavorative. I dati rilevati per il 2026 evidenziano che l’80% degli europei sceglierebbe un itinerario on the road in camper per gestire una fase di svolta esistenziale; una percentuale che nel mercato italiano tocca il picco record del 94,1% degli intervistati.

Sotto il profilo dei target e delle motivazioni di viaggio, la ricerca evidenzia dinamiche congiunturali profonde:

Contrasto al Burnout: Se a livello continentale il pensionamento è la prima motivazione (45,4%), in Italia il 52,9% dei clienti individua nel sovraccarico da stress lavorativo (burnout) la causa principale che spinge al noleggio di un camper, seguita dalla gestione del passaggio a un nuovo impiego (43,1%).

Trend Digital Detox: L’esigenza di isolamento si riflette nelle scelte geografiche delle rotte, con il 38,8% dei viaggiatori che seleziona deliberatamente mete prive di copertura telefonica o rete internet, trasformando l’assenza di segnale da disservizio a plus commerciale.

Fidelizzazione e Ritorno: L’indice di gradimento del prodotto open air si conferma elevato: il 79,2% del campione dichiara di sentirsi più rigenerato da un road trip rispetto a soggiorni alberghieri tradizionali e il 76,5% riscontra un impatto positivo duraturo sul proprio stile di vita.

“Da tempo osserviamo un cambiamento nel modo di viaggiare. Sempre più persone non cercano soltanto una destinazione, ma un’esperienza capace di adattarsi ai propri bisogni. In questo senso il camper offre qualcosa di unico: la libertà di costruire il viaggio giorno dopo giorno, cambiare programma, fermarsi quando se ne sente il bisogno e seguire il proprio ritmo. È questa flessibilità che rende il viaggio un’esperienza così personale e, per molti, il modo ideale per affrontare un momento di cambiamento”, ha detto Luca Galli, Country Manager di Yescapa Italia.