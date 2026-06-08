Air Canada sospende voli per Cuba a tempo indeterminato

Air Canada ha decido di sospendere a tempo indeterminato i voli per Cuba, citando “l’incertezza politica ed economica” sull’isola, che sta subendo crescenti pressioni da parte del presidente statunitense Donald Trump. La compagnia di bandiera canadese, che a febbraio aveva annunciato una sospensione dei voli per Cuba fino a novembre, ha dichiarato di voler offrire ai clienti maggiore certezza riguardo alle prospettive di viaggio future.

“Data la persistente incertezza politica ed economica nei confronti di Cuba, Air Canada sospende a tempo indeterminato i voli per l’isola”, ha affermato la compagnia in un comunicato. I canadesi rappresentavano una parte fondamentale del settore turistico cubano, ma tali entrate si sono azzerate a causa del blocco delle forniture di carburante da parte di Washington e della minaccia di invasione dell’isola.

La scorsa settimana, la catena canadese Blue Diamond Resorts ha annunciato la chiusura delle sue 62 strutture a Cuba. L’embargo sul carburante ha lasciato Cuba senza gasolio per i generatori utilizzati per sostenere la rete elettrica in crisi, con conseguenti interruzioni di corrente fino a 22 ore al giorno e carenza di acqua potabile. Con i trasporti praticamente fermi, l’isola sta anche esaurendo le scorte di cibo e medicine, diventando dipendente dagli aiuti umanitari.