Air Transat presenta i suoi voli diretti Italia-Canada per l’Estate 2026

Air Transat annuncia il suo programma di voli diretti estivi dall’Italia al Canada. La compagnia consolida ulteriormente la sua posizione in Italia, offrendo fino a 18 voli diretti a settimana in Canada. Con Air Transat i viaggiatori possono raggiungere Toronto, la vivace e cosmopolita metropoli canadese con Voli Diretti da Roma, Venezia e Lamezia, a partire dal 17 aprile 2026 fino ad ottobre 2026. Air Transat opera in estate in totale dai 3 aeroporti italiani fino a 11 voli settimanali destinazione Toronto.

Dal 17 aprile al 24 ottobre 2026 Roma – Toronto: 3 voli a settimana, dal 18 giugno 6 voli a settimana, e dal 23 luglio voli giornalieri, tariffe a partire da 454 Euro A/, Tasse incluse per volare ad aprile 2026

Dal 2 maggio al 12 settembre 2026 Venezia – Toronto: 2 voli a settimana (martedì e sabato) e dall’8 giugno 3 voli a settimana (lunedì, martedì e sabato), tariffe a partire da 402 Euro A/R, Tasse incluse per volare a maggio 2026

Dall’11 giugno al 1° ottobre 2026 Lamezia – Toronto: 1 volo a settimana (giovedì), l’unico collegamento no-stop dalla Calabria, tariffe a partire da 580 Euro A/R, Tasse incluse per volare a giugno

Air Transat permette ai viaggiatori di raggiungere anche Montréal nel cuore dell’Est canadese con Voli Diretti da Roma a partire dal 18 aprile 2026 fino ad ottobre 2026, offrendo voli giornalieri in alta stagione.

Dal 18 aprile al 24 ottobre 2026 Roma – Montréal: 5 voli a settimana e dal 19 giugno voli giornalieri, tariffe a partire da 421Euro A/R, Tasse incluse per volare a maggio

Dal 2 maggio al 12 settembre 2026 è anche possibile volare a Montréal con comodi Voli in Connessione via Toronto operati da Air Transat: 3 voli a settimana fino ad ottobre. A completare l’offerta totale per il Canada, la compagnia mette a disposizione i Voli in Connessione con Québec City da Roma e Venezia, e Voli in Codeshare con il vettore partner per l’Ovest del Canada verso destinazioni come Vancouver e Calgary.

I voli diretti dall’Italia intercontinentali sono operati con aeromobili A330-300 o A330-200, offrono ai passeggeri il massimo comfort durante il viaggio transatlantico, configurati in 2 classi di servizio

Sui voli diretti dall’Italia al Canada e sui voli in connessione dall’Italia (con unico biglietto Air Transat) verso altre destinazioni operati da Air Transat il bagaglio a mano è sempre incluso.

Sui Voli Diretti ed intercontinentali dall’Italia al Canada i pasti sono sempre inclusi in Economy Class in tutti i livelli di tariffe: Budget, Standard e Flex.