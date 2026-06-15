American Airlines, da novembre nuovo volo tra USA e Haiti

American Airlines ha annunciato l’avvio di una rotta diretta giornaliera tra Stati Uniti e Haiti, parte del cui spazio aereo è stato chiuso agli aerei commerciali americani per diversi mesi a causa dell’instabilità. La notizia è contenuta in un comunicato stampa in cui la compagnia illustra il suo nuovo programma di voli per il Messico, l’America Latina e i Caraibi, celebrando il suo centesimo servizio nella regione.

La rotta di American Airlines servirà Cap-Haïtien, la seconda città più grande di Haiti, e non la capitale, Port-au-Prince, che è una no-fly zone. I voli inizieranno dal 1 novembre, con partenza da Miami.

Parallelamente, l’azienda Usa ha annunciato un nuovo servizio anche per il Venezuela: a partire dal 14 luglio, opererà quotidianamente “l’unico volo diretto tra gli Stati Uniti e Maracaibo”, con partenza anch’esso da Miami.