Atterraggio di emergenza per un Boeing 777 a Washington Dc

15 Dicembre 2025, 11:40

Un Boeing 777-200ER della United Airlines è stato costretto a tornare indietro dopo essere partito dall’aeroporto di Washington Dulles per Tokyo Haneda, a seguito di un guasto al motore al decollo che ha causato un incendio vicino alla pista, secondo quanto riferito dai media USA.

“Poco dopo il decollo, il volo United 803 è tornato a Washington Dulles ed è atterrato in sicurezza per riparare un guasto a uno dei suoi motori”, ha spiegato la compagnia aerea, aggiungendo che non sono stati segnalati feriti tra i 275 passeggeri e i 15 membri dell’equipaggio. La pista interessata ha dovuto essere chiusa “per un periodo di tempo limitato, ma Dulles ha diverse piste e le altre operazioni di volo non sono state interessate”, ha dichiarato una portavoce dello scalo.

