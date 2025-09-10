Ita Airways lascia Delta e si allea con United

Punta a rafforzare la connettività tra Italia e Stati Uniti, ampliando le opzioni di viaggio tra i due Paesi, il nuovo accordo di codeshare Ita Airways e United Airlines. L’intesa si inserisce nella strategia della compagnia italiana di “potenziare le connessioni di lungo raggio e incrementare le destinazioni intercontinentali raggiungibili dall’hub di Roma Fiumicino”. Grazie al codeshare con United Airlines, la compagnia italiana mira a consolidare la propria presenza sul mercato statunitense e a offrire ai passeggeri più possibilità di collegamenti tra Italia e Stati Uniti.

“L’accordo di codeshare con United Airlines rappresenta per Ita Airways un passo significativo nella sua strategia di espansione del network verso nuove destinazioni intercontinentali – spiega Joerg Eberhart, ceo e direttore generale di Ita Airways – Grazie a questa partnership consolidiamo la nostra presenza sul mercato statunitense, il secondo per importanza dopo quello nazionale, offrendo ai passeggeri la possibilità di raggiungere ulteriori mete negli Stati Uniti attraverso i collegamenti offerti dal nostro nuovo Partner, United Airlines, e saremo felici di trasportare passeggeri americani sui nostri voli da Roma Fiumicino verso destinazioni italiane e internazionali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di crescita sui mercati internazionali, che culminerà con l’ingresso di ITA Airways in Star Alliance, previsto per il 2026, a seguito dell’integrazione nel Gruppo Lufthansa. Siamo orgogliosi di poter ampliare l’offerta di viaggio per i nostri clienti grazie alla sinergia con United Airlines”.

“United serve l’Italia da oltre 33 anni e oggi offre servizi diretti da Roma, Milano, Napoli, Venezia e Palermo verso gli Stati Uniti – sottolinea Patrick Quayle, Senior Vice President, Global Network Planning and Alliances di United Airlines – Ita Airways e United condividono l’impegno di offrire ai nostri clienti più scelte, più destinazioni e maggiori opportunità di esplorare: e con questa nuova collaborazione in ambito loyalty e codeshare, i nostri clienti beneficeranno di una connettività ancora maggiore e di un’esperienza di viaggio più fluida viaggiando sulle reti reciproche”.