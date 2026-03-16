Binter rafforza collegamenti per le Canarie

Dal 15 giugno Binter riprenderà i voli tra le Isole Canarie e Minorca, una rotta estiva che la compagnia aerea delle Canarie ha iniziato a operare nel 2022 e che quest’anno sta rafforzando con un volo aggiuntivo, collegando l’isola delle Baleari con Gran Canaria due volte a settimana, il martedì e il sabato. All’interno dell’arcipelago delle Baleari, anche Maiorca riceverà un nuovo volo settimanale ogni domenica, portando il totale a undici voli settimanali. I voli per Gran Canaria saranno operativi il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì e la domenica, mentre i voli per Tenerife saranno operativi il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica.

Anche le rotte per gli aeroporti galiziani saranno potenziate durante i mesi estivi. Vigo, che aggiunge due

voli settimanali il lunedì e il giovedì, sarà collegata alle Isole Canarie tutti i giorni della settimana, con due

voli in sei di questi giorni. La compagnia aerea offrirà voli per Gran Canaria il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e la domenica, e voli giornalieri per Tenerife.

Per quanto riguarda l’aeroporto di La Coruña, aggiungerà un volo settimanale il venerdì, raggiungendo così i cinque voli settimanali. I voli per Gran Canaria saranno operativi il mercoledì, il venerdì e la domenica tramite l’aeroporto di Gran Canaria, mentre i voli per Tenerife saranno operativi il martedì e il sabato tramite l’aeroporto di Tenerife. Nel nord della Spagna, l’aeroporto di Pamplona aggiungerà un volo settimanale, portando il totale a cinque voli settimanali: giovedì, venerdì e domenica per Gran Canaria e martedì e sabato per Tenerife.

Anche l’aeroporto di Valencia, una rotta lanciata la scorsa estate, avrà un volo aggiuntivo il martedì. Con

questo servizio, Binter collegherà il capoluogo della Comunità Valenciana con le Isole Canarie tutti i giorni

della settimana tranne il sabato, quattro delle quali avranno due voli settimanali. I voli saranno operativi il

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e domenica tramite l’aeroporto di Gran Canaria e il lunedì, mercoledì,

giovedì, venerdì e domenica tramite l’aeroporto di Tenerife.

Aumento dei voli per Madeira e servizio anticipato per le Azzorre Binter ha anche aumentato alcune delle rotte tra le Isole Canarie e Madeira che fanno parte del programma estivo della compagnia. Quest’anno offrirà voli diretti tra gli aeroporti di Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife Sud e l’aeroporto di Funchal, sull’isola portoghese. Il collegamento diretto tra Madeira e Lanzarote si arricchisce di una nuova frequenza il martedì, in aggiunta a quella già esistente del sabato. Inoltre, l’orario dei voli per Gran Canaria è stato rivisto per offrire due voli la domenica, migliorando le opzioni di andata e ritorno durante l’alta stagione, e un volo giornaliero il resto della settimana, per un totale di otto frequenze settimanali.

La compagnia aerea delle Canarie ha anche anticipato l’orario dei voli per le Azzorre, che saranno operativi ogni sabato tra il 4 aprile e il 24 ottobre per i voli per Gran Canaria. Per Tenerife, la compagnia aerea inizierà i suoi voli quest’anno il 2 giugno, un mese prima rispetto alla scorsa stagione, e collegherà entrambi gli arcipelaghi ogni martedì fino al 29 settembre.

Oltre ai collegamenti interinsulari gratuiti all’interno delle Isole Canarie, grazie a un accordo di interlinea con SATA Azores Airlines, i passeggeri possono proseguire il loro viaggio verso le otto isole dell’arcipelago portoghese a un costo aggiuntivo: Flores, Horta, Pico, São Jorge, Corvo, Graciosa, Santa Maria e Terceira.

I collegamenti vengono effettuati con un unico biglietto e check-in, facilitando gli spostamenti all’interno

dell’arcipelago. Questi voli mantengono una delle caratteristiche distintive di Binter: consentire ai passeggeri delle rotte nazionali e di quelle per le Azzorre di arrivare o partire da qualsiasi aeroporto delle Canarie allo stesso prezzo, grazie ai voli di collegamento interinsulari gratuiti. Ciò è reso possibile dai 220 voli giornalieri che la compagnia aerea opera tra le diverse isole Canarie.

I passeggeri potranno godere dei vantaggi esclusivi della #ModalitàCanaria offerta dalla compagnia aerea: il comfort dei suoi aerei Embraer E195-E2 – il jet a corridoio singolo più silenzioso, pulito ed efficiente della sua categoria, con una configurazione che consente più spazio per le gambe e la comodità dell’assenza di un sedile centrale – e degli aerei ATR 72, oltre a un servizio di bordo di alta qualità con numerosi comfort per tutti i passeggeri, come uno spuntino gourmet.