Manca carburante, Lufthansa pronta a fermare fino a 40 aerei
29 Giugno 2026, 12:20
epa11215797 Lufthansa planes are seen stationed, at Frankfurt Airport, in Frankfurt am Main, Germany, 12 March 2024. The UFO cabin crew union has called on its members to strike, to press their demands for better wages. According to Lufthansa, 100,000 passengers should be affected by a two day strike in Frankfurt and Munich airport. EPA/ANDRE PAIN
Lufthansa si sta preparando a mettere a terra fino a 40 aeromobili. Il motivo è da ricercarsi nell’aggravarsi della situazione relativa al carburante. È quanto emerge da dichiarazioni interne del CEO del gruppo Carsten Spohr, di cui dispone lo Spiegel. Durante un incontro con i dipendenti, Spohr ha affermato che il caro cherosene si è trasformato in un problema di disponibilità: in un numero sempre maggiore di aeroporti il carburante rischia di esaurirsi. Alcuni aeroporti asiatici hanno già rifiutato voli supplementari per preservare le proprie riserve destinate al programma di volo in corso.