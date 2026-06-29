Manca carburante, Lufthansa pronta a fermare fino a 40 aerei

Lufthansa si sta preparando a mettere a terra fino a 40 aeromobili. Il motivo è da ricercarsi nell’aggravarsi della situazione relativa al carburante. È quanto emerge da dichiarazioni interne del CEO del gruppo Carsten Spohr, di cui dispone lo Spiegel. Durante un incontro con i dipendenti, Spohr ha affermato che il caro cherosene si è trasformato in un problema di disponibilità: in un numero sempre maggiore di aeroporti il carburante rischia di esaurirsi. Alcuni aeroporti asiatici hanno già rifiutato voli supplementari per preservare le proprie riserve destinate al programma di volo in corso.