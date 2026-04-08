Cathay Pacific festeggia 40 anni di collegamenti dall’Italia

Cathay Pacific ha celebrato oggi, all’aeroporto di Fiumicino, il 40esimo anniversario del primo volo della compagnia aerea tra l’Italia ed Hong Kong, partito da Roma l’11 aprile 1986. Per l’occasione ha portato a Roma la sua livrea celebrativa ‘Lettuce leaf sandwich’, che è stata la protagonista di un evento organizzato in collaborazione con Aeroporti di Roma.

La livrea speciale dell’aereo, caratterizzata dall’iconico design verde e bianco e dal simbolo dell’80° anniversario di attività della compagnia, impreziosisce uno degli Airbus A350 a lungo raggio di Cathay Pacific.

Adrien Ng, Area Head Southern Europe di Cathay Pacific, ha sottolineato “l’orgoglio di celebrare in Italia un doppio traguardo per Cathay Pacific: gli 80 anni di attività nel connettere persone e luoghi e il 40° anniversario del nostro primo volo dall’Italia a Hong Kong, inaugurato proprio a Roma. L’Italia rimane per noi un mercato importante, come dimostra il recente aumento delle frequenze in partenza da Roma. Questo anniversario testimonia il nostro impegno di lunga data nel collegare l’Italia con Hong Kong e la regione dell’Asia-Pacifico, rispondendo alla crescente domanda e ampliando le opportunità di viaggio sia per i passeggeri italiani che per i viaggiatori asiatici desiderosi di scoprire il patrimonio culturale italiano”.

A sua volta, per Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma “l’ampliamento dell’offerta di Cathay Pacific su Fiumicino rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della connettività del nostro scalo verso l’Asia. Questo incremento, che coincide con il 40° anniversario delle operazioni della compagnia su Roma, assume un significato ancora più rilevante, confermando al tempo stesso la solidità della domanda tra la Capitale e Hong Kong e contribuendo a rafforzare il posizionamento di Roma come hub europeo di riferimento per i viaggi intercontinentali”.

Durante l’evento, i membri dell’equipaggio di cabina hanno indossato divise vintage appartenenti a diverse epoche della storia di Cathay Pacific. Più di 2.000 membri dell’equipaggio di cabina e di terra indosseranno queste divise vintage nel corso dell’anno per celebrare l’80° anniversario del brand. Il volo diretto tra Roma e Hong Kong è operativo dal 30 marzo al 24 ottobre con quattro voli settimanali, il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.