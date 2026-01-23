Con TAP il Nord America è a soli 399 euro di distanza

Con TAP il Nord America è ancora più vicino. La nuova campagna, valida per l’acquisto di biglietti entro il 29 gennaio, propone tariffe a partire da 399€ per voli in classe Economy verso Stati Uniti e Canada. Il periodo di viaggio è compreso tra il 22 gennaio e il 31 maggio 2026.

TAP propone inoltre una promozione con sconto del 30% sulle prenotazioni effettuate utilizzando le miglia del programma TAP Miles&Go.

TAP opera voli da Lisbona per Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York (JFK e Newark), San Francisco e Washington, e da Porto per Boston e New York (Newark). In Canada, TAP opera su Montréal e Toronto. Complessivamente, sono 77 le frequenze settimanali dal Portogallo verso Nord America.

TAP offre oltre 100 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli.

Scopri di più sulla campagna a questo indirizzo.